Türk bilim insanları, 4 yeni parazit türü keşfetti

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 5 öğretim üyesinin 3 yıl süren araştırmaları sonucunda dünyada ilk kez dört yeni parazit türü keşfedildi. Sazangiller familyasından olan 'sıraz' balığında görülen parazit türü keşfi bilimsel bir dergide yayımlanarak bilim dünyasına duyuruldu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ile Fen- Edebiyat Fakültesi'nde görevli 5 öğretim üyesi 3 yıl önce iç sularda araştırma çalışması başlattı. TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmanın yürütücülüğünü Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, araştırmacılığını ise Doç. Dr. Banu Yardımcı ve Doç. Dr. Cenk Soner Bölükbaş ile Prof. Dr. Savaş Yılmaz ve Prof. Dr. Nazmi Polat yaptı. Öğretim üyelerinin kentteki 26 akarsu, göl ve gölette yaptıkları araştırmalar sonucunda sazangiller familyasından sıraz balığında görülen 4 yeni parazit türü keşfedildi. Parazit türlerine 'Myxobolus Samsunensis', 'Myxobolus Karaeri', 'Myxobolus Cakmaki' ve 'Myxobolus Ekingeni' isimleri verildi. Keşif ile ilgili hazırlanan bilimsel makale 21 Aralık'ta 'Diseases of Aquatic Organism' isimli dergide yayınlanarak bilim dünyasına duyuruldu.

'DÜNYA LİTERATÖRÜNE GEÇTİ'OMÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, buldukları 4 yeni türün adlandırılarak dünya literatürüne geçirilmiş olduğunu söyleyerek "Dünyada yaşayan canlı türlerinin sayısı her geçen gün yeni keşiflerle artıyor. Biz bu zincirde Türk bilim insanlarının katkısının artırılmasını çok önemsiyoruz. Çünkü biyolojik çeşitliliğimizin ürünlerinin Türk bilim insanları tarafından isimlendirilerek dünyaya tanıtılmasının hem bilim dünyası açısından hem Türk bilim insanları açısından hem de üniversitemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Samsun'un iç sularında yaygın olan sazan balıklarının içerisinde parazit olarak yaşayan ve daha önce hiç kimsenin bulmadığı, bilmediği, isim vermediği 4 yeni canlının varlığını bilim dünyasına ilan etmiş oluyoruz. Bir bilim insanının haz duyabileceği zirveyi biz arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Canlıların keşfedilmesi, yeni türlerin ortaya çıkarılması böyle sıradan yapılan işler değil. Çok uzun zaman, emek ve disiplinler arası bir çalışmanın ürünü" dedi.'SAMSUN'UN VE 3 BİLİM İNSANININ İSMİ VERİLDİ'

OMÜ Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, dünyada ilk kez 4 yeni parazit türü keşfettikleri söyleyerek, "Keşfettiğimiz bu yeni parazit türleri çok önemli bir bilimsel dergide de yayınlandı. Bilim dünyası ile paylaşıldı. Yaşadığımız Samsun'un adını onurlandırmak istedik ve kentimizin ismini verdik. Bir türün adını bunun için 'Myxobolus Samsunensis' olarak belirledik. Diğer 3 türe ise isim olarak ekibimizdeki öğretim üyelerimizin hocalarının ismini vererek bir ahde vefa örneği göstermek istedik. Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Karaer, öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Çakmak ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gürken Ekingen hocalarımızın isimlerini onurlandırmak için bulduğumuz diğer 3 türe de 'Myxobolus Karaeri', 'Myxobolus Cakmaki' ve 'Myxobolus Ekingeni' isimlerini verdik. Biz böyle bir keşif yapmaktan çok mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER