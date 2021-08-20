Son dakika! Türk askeri Kabil'deki kargaşada annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı
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Son dakika! Türk askeri Kabil'deki kargaşada annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı

Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çıkan kargaşada annesinden ayrı düşen iki aylık Hadiya bebeğe Türk askerleri sahip çıktı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda çıkan kargaşada annesinden ayrı düşen iki aylık Hadiya bebeğe Türk askerleri sahip çıktı. Askerler, temizliğiyle ilgilendikleri ve mama verdikleri bebeği, babasına teslim etti.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresindeki umutlu bekleyişi sürüyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, geceyi de havalimanı kontrol noktasında geçirerek tahliye işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Kontrol kapılarında bekleyen binlerce kişi zor şartlarda ülkeden tahliye edilmeyi beklerken havalimanında görevli Türk güvenlik güçleri, ihtiyacı olanlara yardım elini uzatarak dünyaya örnek oluyor. Bekleyişlerini sürdürenlere su ve yiyecek dağıtan Türk askeri, tahliye işlemleriyle de ilgileniyor.

Pasaport ve evrak kontrollerini yapan askerler, tahliye için geldiği kontrol noktasında pasaportunu kaybettiğini fark ederek panik yaşayan kadını sakinleştirmeye çalıştı. Kadına, "Sorun yok, sakin ol" diyen görevli askerler, su verdikleri kadının yüzünü yıkamasına yardımcı oldu.

İki aylık Hadiya bebek annesinden ayrı düştü

Havalimanı çevresinde yaşanan karışıklıkta Farista Rahmani, iki aylık bebeği Hadiya Rahmani ve eşi Ali Musa Rahmani'den ayrı düştü.

Ali Musa Rahmani uzun süre aradığı eşini bulamadı. Bebeğin eşyaları da annede kaldığından çaresizlik içinde bekleyen babaya, askeri hat içerisindeki kuzey kapısında Türk askeri yardım elini uzattı.

Baba ve bebeği güvenli bölgeye getiren Türk askeri, bebeğin altını temizleyerek mama ile karnını doyurdu. Bebek daha sonra babasına teslim edildi.

Ezilme tehlikesi geçiren çocuk duvardan çekilerek kurtarıldı

Havalimanı kontrol noktalarında içeriye alınmak için günlerdir bekleyen Afganlar, havalimanını çevreleyen yaklaşık 5 metrelik duvarları da zaman zaman aşmaya çalışıyor. Bu sırada yaşanan izdihamda çocuklar ezilme tehlikesi geçiriyor. Havaalanı dışından askeri hat içinde kalan güvenli bölgeye girmek isteyen kalabalığın neden olduğu izdihamda ezilme tehlikesi yaşayan bir çocuk da Türk askeri ve özel harekat polislerinin yardımıyla kurtarıldı. Ailesinin duvarın karşı tarafından uzattığı çocuk, güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

Yemeklerini havalimanındaki tesiste yiyorlar

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, tahliye işlemleri için diğer ülke askerleriyle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkeden ayrılmak isteyenlerin tahliyesi ve havalimanının güvenliği için yoğun mesai yapan askerler, yemeklerini Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki sosyal tesiste birlikte yiyor.

Son dakika! Türk askeri Kabil'deki kargaşada annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı
Son dakika! Türk askeri Kabil'deki kargaşada annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı
Son dakika! Türk askeri Kabil'deki kargaşada annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı
Son dakika! Türk askeri Kabil'deki kargaşada annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı
Son dakika! Türk askeri Kabil'deki kargaşada annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı
Son dakika! Türk askeri Kabil'deki kargaşada annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı
Son dakika! Türk askeri Kabil'deki kargaşada annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı
Son dakika! Türk askeri Kabil'deki kargaşada annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı
Son dakika! Türk askeri Kabil'deki kargaşada annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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