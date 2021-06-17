Türk aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak?

Türkiye'de aşılamaların hızlanması ve aşılanacak kişi gruplarının artmasıyla birlikte vatandaşların akıllarına ilk gelen "Biontech aşısı mı yoksa Sinovac aşısı mı olmalıyım?" sorusu akıllara geliyor. Sinovac aşısının şuan için mevcut tercihler arasında olmamasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında Türk aşısının çıkış tarihi yer alıyor. Türk aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak?

Yıl sonuna kadar aşılanmanın büyük bir bölümünü bitirmeyi planlayan Türkiye'de son dönemde vatandaşlar tarafından internette en çok merak edilen konu Türk aşının çıkış tarihi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz." söyleminde bulundu. Bu söylemin ardından tek tercihin şuan için Biontech aşısı olması ve Sinovac'ın şuan tercihler arasında olmaması yerli aşı için merak uyandırdı. Peki, Türk aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak?

TÜRK AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamalarda yerli aşının Eylül - Ekim gibi uygulanabilecek duruma gelebileceğini dile getirmişti.

Bu konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan "Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum." açıklamasıyla yerli aşının yakın zamanda kullanılabilir hale geleceğinin sinyallerini verdi.

17 yerli aşı çalışması var

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle 17 yerli aşı çalışması yürütülüyor.

Bunlardan Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde COVID-19'a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen inaktif aşı adayında Faz-3 aşamasına geçilmişti.

Önümüzdeki hafta yerli aşının son fazı olan Faz-3 insan çalışmaları için gönüllüler aşılanacak.

Yerli aşı, Faz-3'ün tamamlanmasıyla birlikte acil kullanım onayı alacak

TÜRK AŞISINA GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'e karşı geliştirilen Türk aşısının son fazı olan Faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulunmuştu. Gönüllü kişi için yeterli miktara ulaşılmasının ardından "E-Nabız" sistemindeki "Gönüllü" butonu kaldırıldı.