Turizmin gözdelerinden Bodrum EMITT'in gözdesi

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstan- bul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geniş bir ziyaretçi portföyünün katılımıyla açılışı yapılan fuarda Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası işbirliğiyle yer alan Bodrum standına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan, Meclis Üyesi Toros Demirdöven ile Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Halil Özyurt, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve Bodrumlu turizmciler ev sahipliği yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum Ticaret Odamız ile işbir- liği içinde yürüttüğümüz EMITT fuarında, kentimizin ekonomisinde lokomotif görevi yapan turizmimizi geliştirmek ve genişletmek istiyoruz. Bodrum sadece deniz, kum ve güneş konsepti ile anılmamalı artık. 3500 yıllık tarihi, kültürü ve gastronomisi gibi enstrümanları var. Bodrum turizminin gelişmesi, 12 aya yayılması, kalitesinin artması için tüm ekonomik ve sosyal şartlara rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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