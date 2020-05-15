Turizmin gözde yerlerinden Çeşme sezona hazır
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Turizmin gözde yerlerinden Çeşme sezona hazır

Turizmin gözde yerlerinden Çeşme sezona hazır Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Konaklama Tesislerinde Normalleşme Süreci" genelgesini yayınlarken, Çeşme'deki oteller de genelgede belirtilen sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini tamamlayarak yaz sezonu hazırlıklarını şimdiden bitirdi.

Turizmin gözde yerlerinden Çeşme sezona hazır
15.05.2020 20:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:25

Turizmin gözde yerlerinden Çeşme sezona hazır

İZMİR - Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Konaklama Tesislerinde Normalleşme Süreci" genelgesini yayınlarken, Çeşme'deki oteller de genelgede belirtilen sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini tamamlayarak yaz sezonu hazırlıklarını şimdiden bitirdi.

Dünyayı sarsan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle turizm sezonunun açılması gecikirken, Türkiye'de vakaların azalması ve iyileşmenin artması ile normalleşme sürecine girilmesi üzerine, İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de de yaz sezonu hazırlıkları tamamlandı. Çeşme'deki otellerin beklediği "Konaklama Tesislerinde Normalleşme Süreci" genelgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13 Mayıs Çarşamba günü yayınlandı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, günlerdir yayınlanmasını bekledikleri genelgeyi incelediklerini ifade ederek, genelgede belirtilen önlemlerin Çeşme'deki oteller tarafından yerine getirildiğini söyledi.

"Hijyen standartları zaten otellerimizde uygulanıyordu"

ÇEŞTOB Başkanı Demir, genelgeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Genelgede, genel olarak bildiğimiz konular yazılmış. Otellerde uygulanacak hijyen standartları, zaten otellerimizde uygulanıyordu. Genelge, hijyenin daha hassasiyetle uygulanmasını belirtmiş. Genelgenin özüne baktığımızda, Bilim Kurulunun günlerdir kamuoyuna duyurduğu gibi mesafe, izole ve hijyen var. Yani nerede olursak olalım; otelin içinde, plajında, restoranında, sosyal mesafeyi koruyacağız. Restoranlarda masalar arası mesafe 1,5 metre, sandalyeler arası mesafe de 60 santimetre olacak. Plajda da, şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak. Sözü edilen üç maddenin, bütün otel alanlarında uygulanma zorunluluğu getirilmiştir" diye konuştu.

"Cıvıl cıvıl bir Çeşme umut ediyoruz"

Çeşme'de çok sayıda plaj olduğunu vurgulayan Demir, "Sözü edilen mesafeyi koruyabilecek plaj kapasitemiz var. Ancak lokasyonu daha küçük olan destinasyonlarda, plajlardaki misafir sayısı düşürülmek zorunda kalınacak. Plajlarda ve iskelelerdeki minderlerde de mesafe zorunluluğu getirilmiş. Eğer aynı aileden kişiler varsa, 60 santimetre mesafe olabilecek. Otellerin girişinde temassız check-in kuralı getirilmiş. Ayrıca hijyen paspası zorunlu hale gelmiş. Bu arada SPA merkezleri, masaj salonlarının açılması da, Sağlık Bakanlığının öngördüğü sertifikaya entegre edilmiş durumda. Sertifika almadan SPA merkezi açılamayacak. Çocuk oyun alanları, çocuk parklarının da açılması yasak. İkinci bir genelgeye kadar bu bölümler de açılamayacak. Genelgede uygulanamayacak bir madde yok. Biz Çeşme olarak bu maddeleri hemen gündeme aldık. Zaten günlerdir hazırlık aşamasındaydık. Bakanlığımızın öngördüğü gibi, bu ayın sonuna doğru tüm otellerimiz hazır olur. Misafirlerimizi bekliyor oluruz. Geçmişte olduğu gibi, cıvıl cıvıl bir Çeşme'yi umut ediyoruz" diye kaydetti.

Odalardaki hava, 15 dakika süreyle ozonlama cihazıyla temizlenecek

Çeşme'nin 5 yıldızlı bir turistik otelinin genel müdürü Ebru Tuğgan da otellerindeki sosyal mesafe ve hijyen çalışmaları hakkında bilgi verdi. Otele misafirlerin girişlerinde ateşlerinin ölçüleceğini ve el dezenfeksiyonlarının yapılacağını söyleyen Tuğgan, ayrıca misafirlerin odalarına girmeden önce 15 dakika boyunca ozonlama cihazı ile odalarının havasının temizlendiğini ve misafirlerini bu işlemden sonra odalarına alacaklarını anlattı. Asansörlerin, lobideki oturma alanlarının, sehpaların dezenfeksiyonunun sık sık yapılacağını belirten Tuğgan, restoranlardaki masaların ve plajdaki, havuz başındaki şezlongların sosyal mesafelerinin de ayarlandığını vurguladı.

"Gelen misafirlerimiz, gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilecek"

Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesinin yayınlandığını belirten Tuğgan, "Bu genelgeye uygun olarak gereken tüm tedbirleri aldık. Gelen misafirlerimizin ve personelimizin sağlığını koruyacak şekilde sosyal mesafe uygulaması, genel alanlardaki dezenfeksiyon işlemleri, detay temizlikler, mutfak ve büfelerde alınması gereken tüm tedbirler, otelimiz tarafından alınmış bulunmaktadır. Gelen misafirlerimiz, gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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