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Dünya Sağlık Örgütü, Bülent Karacan, Jandarma, Güncel

Turizmin gözde merkezi Kaş'tan sevindiren haber

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede şu ana kadar korona virüs vakası görülmediğini kaydetti.

13.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:19
Turizmin gözde merkezi Kaş'tan sevindiren haber

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede şu ana kadar korona virüs vakası görülmediğini kaydetti. Jandarma ekipleri ilçeye giriş ve ilçeden çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol ediyor.

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan korona virüsünün bugüne kadar Kaş ilçesinde görülmediğini açıkladı. Kaymakam Karacan, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu olumlu olayda en büyük katkı kesinlikle sizlerin kurallara uymanız ve görev yapan kamu/güvenlik görevlilerimizin üstün gayret ve çabasıdır. Bundan sonraki zamanlarda da ilçemizde bu virüsün görülmemesi için ilçe giriş çıkışlarında sıkı kontrollerimiz devam edecek olup, dışarıdan gelecek komşularınızın, misafirlerinizin, yakınlarınızın izole edilmesi ve karantina kurallarına uymalarını hep birlikte sağlamamız, zaruri olmadıkça sokağa çıkmamamız, çıkıldığı zaman da sosyal mesafe kurallarına uymamız ve koruyucu tedbirleri almamız önem arz etmektedir. Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah korona virüsü Kaş ilçemize giremeyecektir" dedi.

Giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı

Diğer yandan İçişleri Bakanlığının "Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması" konulu genelgesi çerçevesinde Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar gereği Kaş'ta jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları denetledi. İlçenin Akçagerme ve Çomucak mevkisinde yol kontrol devriyesi yapan ekipler, şehre giriş ve çıkış yapan araçları durdurarak sürücüleri ve yolcuları kontrol etti.

Ateş ölçümü yapılıyor

Yapılan denetimlerde, sağlık görevlileri tarafından otomobil içerisinde ateşi ölçülen kişilerden şartları uygun olanların geçişine izin verildi. Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçe emniyet müdürü Erkan Kaçar ile denetim bölgelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karacan, emniyet kontrol noktasında güvenlik görevlilerine kolaylık diledi ve vatandaşları bilgilendirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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