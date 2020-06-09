"Turizmin başkenti"ndeki golf sahalarında Kovid-19 tedbirleri
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"Turizmin başkenti"ndeki golf sahalarında Kovid-19 tedbirleri

Golf turizminin gözde adreslerinden Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki sahalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkı tedbirler hayata geçiriliyor.

09.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:21

Golf turizminin gözde adreslerinden Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki sahalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkı tedbirler hayata geçiriliyor.

İklimi, 5 yıldızlı otelleri ve yüksek standartlardaki sahalarıyla her yıl binlerce yabancı golf tutkununu ağırlayan Belek Turizm Bölgesi, normalleşme sürecinde hareketlenmeye başladı. Bölgedeki oteller misafirlerini kabul ederken, 16 golf sahasında da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bir taraftan çimlerin rutin işlemleri sürdürülürken diğer taraftan da Kovid-19 salgınına karşı önlemler alınıyor. Sporcuların oyun alanları dizayn edildi, soyunma odaları kapatıldı.

Sahalarda yeni normale geçiş düzenlemeleri

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, AA muhabirine, küresel sorun haline gelen salgına karşı golf sahalarında da gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Yılda 30 ülkeden 150 bin kişiyi ağırlayan sahalarda düzenleme yapıldığını anlatan Şahin, Avrupa'da ve Amerika'daki golf sahalarında nasıl tedbirlerin alındığını inceleyip, bu doğrultuda dünya standartlarına uygun düzenleme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Şahin, Türkiye Golf Federasyonunca belirlenen kriterleri tüm sahalara uyguladıklarını bildirdi.

Salgına karşı öncelikli kuralın sosyal mesafe olduğunu ifade eden Şahin, golfün de sosyal mesafeye çok uygun bir spor branşı olduğunu belirtti.

Dört kişinin oyuna çıktığını ve 2 metrelik mesafenin korunduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Golf sahalarında 18 bayrak direği var, bunlara dokunmamak için de bir aparat geliştirdik. Topunuz bayrağın bulunduğu deliğe girdiğinde, bu topu tekrar alabilmek için bayrağın sapındaki aparata dokunuyorsunuz ve topunuzu alıyorsunuz. Direğe dokunmadan topunuzu almış oluyorsunuz. Sahada tırmıklar olurdu, artık bunları da kaldırıyoruz. Soyunma odaları da kapandı. Grup halinde gelen misafirlerin rezervasyon işlemlerini de bir kişi yapıp, dağıtacak."

Sporcuların sahaya girmeden önce ateşlerinin ölçüleceğini anlatan Şahin, Kovid-19 şüphesi görülenlerin önce kulüpteki doktor tarafından takibinin yapılacağını, gerekirse hastaneye yönlendirileceğini söyledi.

Golf araçlarına kişiye özel etiketleme yapılacak

Golf araçlarında da düzenleme yaptıklarına değinen Şahin, araçların misafirlere verilmeden önce dezenfekte edileceğini bildirdi.

Araçların da kişinin kendi kullanımına özel olacağını, el bagajlarında olduğu gibi etiketleme yapılacağını anlatan Şahin, "Oyuna başlamadan önce temizlenmiş, dezenfekte edilmiş golf arabalarınızı, sopalarınızı, toplarınızı alıp, düzenlemelerin yapıldığı dünya standartlarındaki sahalarımızda gönül rahatlığıyla oyunlarınızı oynayabileceksiniz." dedi.

'Turizmin başkenti'ndeki golf sahalarında Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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