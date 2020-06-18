"Turizmin başkenti" mavi bayrakta dünya lideri
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"Turizmin başkenti" mavi bayrakta dünya lideri

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, uluslararası çevre ödülü mavi bayrağa sahip plaj sayısını bu yıl 206'ya çıkararak, Türkiye ve dünyada bu alandaki liderliğini korudu.

18.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:17

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, uluslararası çevre ödülü mavi bayrağa sahip plaj sayısını bu yıl 206'ya çıkararak, Türkiye ve dünyada bu alandaki liderliğini korudu.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisinin 2020 Mavi Bayrak Ödülleri'ne göre sahip olduğu mavi bayraklı plaj sayısıyla dünya lideri konumundaki Antalya'da, sahillerde bu yılın bayrakları dalgalanmaya başladı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında, kentte 2020'nin ilk bayrağı Lara Barut Collection'a verildi.

TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy, AA muhabirine, mavi bayrağın karne niteliği taşıdığını söyledi.

İnsanların gittikleri yerde çevre, altyapı, su kalitesi, deniz temizliği konusunda belli kriterler aradığını dile getiren Atasoy, mavi bayrağa sahip plajların "temiz ve güvenli" imajı verdiğini belirtti.

Mavi bayrağı dünyanın en çok bilinen ve güvenilen "eko etiketi" olarak nitelendiren Atasoy, şöyle konuştu:

"İnsanların, 'Denizim, plajım temiz.' demesi bir şey ifade etmiyor. Bunları belli kriterlerle belgelemesi gerekiyor. Mavi bayrak uygulaması 33 yıldır bunu başarıyla sürdürüyor. Turizmciler plajlarına mavi bayrak aldıkları zaman 'Çevre, altyapı, su kalitesi, güvenlik, hizmet ve olanaklarla ilgili tüm şartları sağlıyorum, düzenli denetleniyorum ve güvendesiniz.' imajını veriyor. Turizm için son derece önemli."

Mavi bayrak kriterlerine göre deniz suyu kalitesinin 15 günde bir analiz edildiğini, plaj temizliğinin denetlendiğini anlatan Atasoy, geri dönüşüm, evcil hayvanların kontrolü, cankurtaranların olması, ilk yardım, engellilere yönelik olanaklar gibi birçok hususa bakıldığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl tedbirleri daha da artırdıklarını belirten Atasoy, sosyal mesafe, hijyen, maskelerin atılacağı çöp kutuları, şezlong, şemsiye gibi kriterleri de değerlendirdiklerini bildirdi.

Antalyalı turizmcilerin mavi bayrak konusunda çok profesyonel olduğuna işaret eden Atasoy, "Antalya'nın 206 plajı ödül almaya hak kazandı, geçen yıl 202 idi. Bu rakamla hem Türkiye hem dünyada en fazla mavi bayraklı ödüle sahip kentiz. Antalya'yı 134 plajıyla İspanya'nın Valensiya, 109 plajıyla da Fransa'nın Occitanie kenti takip ediyor." dedi.

Antalya'da 2020'nin ilk bayrağını sahibine teslim ettiklerini anlatan Atasoy, en kısa zamanda 206 plaja bayraklarını asacaklarını söyledi.

"Mavi bayrağın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz"

Lara Barut Collection Genel Müdürü Cem Karacan da mavi bayrağın turizm sektörü açısından önemli olduğunu vurguladı.

Mavi bayrak kriterleri doğrultusunda gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Karacan, "Tesisimiz açıldığından beri, yani 2005'ten bu yana mavi bayrağa her zaman adayız ve her zaman da alıyoruz çünkü bunun ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Karacan, bu yılın ilk bayrağını almaktan büyük mutluluk duyduklarını da kaydetti.

'Turizmin başkenti' mavi bayrakta dünya lideri

Kaynak: AA

Manşet

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