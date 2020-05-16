Turizme hizmet edecek 125 yıllık konak restore ediliyor
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Turizme hizmet edecek 125 yıllık konak restore ediliyor

Turizme hizmet edecek 125 yıllık konak restore ediliyor -Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan ve turizm açısından önemli bir yer teşkil etmesi planlanan 125 yıllık 12 odalı 2 salonlu konakta restorasyon başladı Restorasyonun tamamlanmasının ardından, konak ilçenin turizminde merkez olarak...

Turizme hizmet edecek 125 yıllık konak restore ediliyor
16.05.2020 19:39 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:42

Turizme hizmet edecek 125 yıllık konak restore ediliyor

-Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan ve turizm açısından önemli bir yer teşkil etmesi planlanan 125 yıllık 12 odalı 2 salonlu konakta restorasyon başladı

Restorasyonun tamamlanmasının ardından, konak ilçenin turizminde merkez olarak hizmet verecek

ELAZIĞ - Elazığ'ın Ağın ilçesinde bulunan ve turizm açısından önemli bir yer teşkil etmesi planlanan 125 yıllık 12 odalı 2 salonlu konakta restorasyon başladı.

Ağın'ın Hacı Yusuf Mahallesi'nde bulunan ve ilçenin ilk belediye başkanı Ekrem İspir ve ailesi tarafından yapılan tarihi konak 125 yıldır ayakta duruyor. Tarihi Ekrem İspir Konağı olarak bilinen yapı malzemesi taş ve kerpiç olan iki katlı konakta 12 oda ve 2 salon yer alıyor. Ayakta kalmasına rağmen doğal nedenlerden dolayı yıkılmaya yüz tutan konağın restore edilmesi için kaymakamlık tarafından proje hazırlanarak, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunuldu. Sunulan projenin Vali Çetin Oktay Kaldırım ve AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın girişimiyle onaylanarak bütçe ayrılmasıyla tarihi Ekrem İspir Konağında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Hızla devam eden ve yaz sonunda restorasyonun tamamlanması planlanan konağın ilçenin turizmi için hizmet vermesinin planlandığı bildirildi.

Tarihi İspir Konağının 125 yıllık olduğunu belirten Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, "Bu konak Ağın için çok önemli. Merkezi bir yerde ve yıllardır yapımına uğraşılmış ama bir türlü ödenek tahsis edilip yapımına başlanamamış bir konak çok şükür bizim dönemimize nasip oldu"dedi.

"Turizmin önemli ayaklarından birisi olacak"

DAP idaresine Vali Çetin Oktay Kaldırım ile Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın destekleriyle götürdüğü proje sonrasında Sanayi Bakanı Mustafa Varank devreye girmesiyle ödenek çıktığını anımsatan Cıdıroğlu," Şuan hızlı bir şekilde yapımına başladık. 400 gün süresi vardı ama bunu hızlandırarak yaz sonuna Ekrem İspir Konağının restorasyonunun tamamlanmasını bekliyoruz. Restorasyon tamamlandıktan sonra Ağın turizm açısından son birkaç yıldır çalışmalarımız olmakta bunun yanında bu Ekrem İspir Konağı da bizim için turizmin önemli ayaklarından birisi olacak"ifadelerini kullandı.

12 oda, 2 salon bulunan konağın restore çalışmasının bitmesinin ardından bazı odalarını müze olarak kullanmayı düşündüklerini aktaran Cıdıroğlu,"Ekrem İspir Ağın'ın ilk belediye başkanı kendisi, atalarının belli belgeleri var. Örneğin 1950 yılında Ağın'a getirilen ilk fotoğraf makinesi var bunlar gibi eşyaları müzede sergilemeyi düşünüyoruz. Bunun yanında üst katta geniş bir salonumuz var burayı da vatandaşımızın hizmetine açacağız. Ağında ki ve dışarıdan gelen yerli yabancı turistlerimiz de burayı kullanacak. İnşallah Ağın için iyi olacaktır"diye bilgi verdi.

Turizme hizmet edecek 125 yıllık konak restore ediliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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