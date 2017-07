Turizmcilerden 'Adalet Yürüyüşü'ne Tepki

Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği (ASATDER), CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü" için basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın Sözcüsü Ömer Kaya, yürüyüşün turizmde rezervasyon iptallerine neden olduğunu belirtirken 'Bu yürüyüşün bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz' dedi.



Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği ASATDER, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu 'Adalet yürüyüşü'nün turizm sektörünü etkilediğini ve rezervasyon iptallerine neden olduğunu belirterek basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan ASATDER Basın Sözcüsü Ömer Kaya, Bu konuda ciddi anlamda muzdaribiz. Adalet yürüyüşü adı altında başlatılan eylemin bir an önce bitirilmesi, noktalandırılmasını istiyoruz" dedi.



ASATDER Basın Sözcüsü Ömer Kaya, "Bizler ülkesine güvenen sadık turizmciler olarak, jeopolitik olaylar haricinden Muhalefet Partisi'nin OHAL'de 'Adalet Yürüyüşü' adı altında gerçekleştirdikleri bu yürüyüşü dış basında halk ayaklanması gibi gösterilmektedir. Bu gelişme ülkemize gelecek turistlerin ziyaretlerini iptal etmesine sebep olmaktadır. Gelmeyi düşünen turistlerde de ciddi anlamda azalma vardır. Maalesef son zamanlarda acentesını kapatanlar, devredenler ve personel azaltanların sayısı artmıştır. Rezervasyonların neden iptal edildiğini sorduğumuzda halk ayaklanması gerekçesi sunulmaktadır. Adalet yürüyüşü adı altında başlatılan yürüyüş rezervasyon iptallerine neden olmuştur. Ülkemize gelmesi gerek milyarlarca dolar sekteye uğramıştır. Bu konuda ciddi anlamda muzdaribiz. Adalet yürüyüşü adı altında başlatılan eylemin bir an önce bitirilmesi, noktalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL