Turizmciler Gaziantep'te buluştu

GAZİANTEP - Türkiye'nin dört bir yanından gelen turizmciler Gaziantep'te bir araya geldi. Turizmciler Gaziantep'te bir dizi gezinin ardından uçak biletlerindeki haksız rekabet konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Uçak bileti satan acenteler derneği üyesi olan turizmciler, toplantı öncesinde Zeugma müzesini ve Gaziantep'in turistik yerlerini gezdi. Gaziantep'i çok beğendiklerini belirten turizmciler, Gaziantep'in acenteler tarafından değerlendirilmesi ve turlar düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Zeugma müzesi gezisinin ardından konuşan turizmciler, müzeyi çok beğendiklerini ve Gaziantep'e tur düzenleyeceklerini belirtti.

Turizmciler toplantıda hava yolları firmalarının kendi biletlerini komisyon olmadığı için daha ucuza sattıklarını, ancak acentelerin ise komisyon aldıkları için daha pahalıya sattıklarını ve bu yüzden iflas etme noktasına geldiklerini ifade ettiler.

Toplantı, UBSAD Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özyurt'un açılış konuşması ile başladı.

Acentelerin sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında sunum yapan UBSAD Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Elif Canaslan, "En fazla canımızı yakan, iç hat hizmet gelirlerimizin artış yapılması. Enflasyon arttı, döviz krizi yaşadık ve darbe oldu. Birçok aksiyon yaşadık ve bu ekonomik durumda ayakta durmaya çalışıyoruz. Hava yolları firmaları bizim acentelerin dışında kampanya yaratmaları da büyük bir sorun. Katılım yapan her üyemize teşekkür ederim" dedi.

Acentelerin sorunlarının çözülmesi için çabaladıklarını belirten UBSAD Dernek Başkanı Numan Olcar, "3 tane kurum vardır. Bir, mesleğine sahip çıkanlar. İki mesleğe sahip çıkanlara destek verenler. Üçüncüsü de dışarıdan seyredenler. Bizler bu mesleğe sahip çıkan ve bu mesleğin gerekliliklerini oluşturup sürdürülebilir olmasına çaba harcayan insanlarız. Dolayısıyla söyleyeceğimiz bizim çizilebilecek olan bir yol haritamızın desteklenmesidir" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Numan Olcar, sorulan soruları cevaplayarak sorunların çözülmesi için izlenecek yol haritasını açıkladı.

"100 kişilik dernek olmak farklı 300 kişilik dernek olmak farklı"

Acentelerin sorunlarının çözülebilmesi için UBSAD'ın üye sayısının artması gerektiğini vurgulayan UBSAD İstişare Kurulu Başkanı Nebil Çelebi, "Biz kendi göbeğimizi keseceğiz arkadaşlar. İşte senin mesleğin senin geleceğin sloganıyla UBSAD'ı kurduk. Yüz küsur üyeli bir dernek haline geldik. Sizlerden ricam arkadaşlarımıza destek çıkıp yardımcı olmanız. Mümkün olduğu kadar üye sayısının arttırılması lazım. 100 kişilik dernek olmak farlı 300 kişilik dernek olmak farklı. Dolayısıyla sizden tek ricam gerçekten üye sayısının arttırılmasına destek verin" diye konuştu.

Toplantı soru cevap kısmının ve dernek üyelerinin konuşmalarının ardından sonlandı.

Kaynak: İHA