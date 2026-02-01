Haberler

Uludağ'da Sömestirin Son Gününde Pistler Doldu

Uludağ'da Sömestirin Son Gününde Pistler Doldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, sömestirin son gününde kayakseverlerle doldu. Otel doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, pistlerde yoğun bir kalabalık yaşandı. Kar kalınlığının 116 santime ulaştığı Uludağ'da tatilciler kışın tadını çıkarıyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sömestirin son gününde de pistler kayakseverlerle doldu. Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlik tatilciler de yarıyıl tatilinin son saatlerini kayak yaparak değerlendiriyor.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da sömestir yoğunluğu, tatilin son gününde de devam ediyor. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığı zirvede hem otellerde konaklayanlar hem de günübirlik tatilciler, yarıyıl tatilinin son gününde pistlere akın etti. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'daki pistler sömestirin son günü de doldu. Uludağ'da gece boyu devam eden yağışla birlikte kar kalınlığı 116 santime ulaşırken, hava sıcaklığı en yüksek 8, en düşük ise 2 derece olarak kaydedildi.

'BU KADAR SOĞUK HAVAYA ALIŞKIN DEĞİLİZ'

Adana'dan, Uludağ'a kaymak için geldiğini söyleyen Sedat Macar, "Adana'dan, Uludağ'a kaymaya geldik. Daha önce geldiğimizde kayak yapmıştık şimdi akrabalarımızla geldik. Onlarla kayıyoruz. Bu sefer kürekle kayıyoruz. Adana'dan, Uludağ'a kar görmeye geldik. Bu kadar soğuk havaya alışkın değiliz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Hamas'tan son 24 saatte katliam yapan İsrail'e rest

Katliama tepkisiz kalmadılar: Bunun çok ciddi sonuçları olacak