Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'ta 3. Seferini Tamamladı
Batı Karadeniz'in turistik güzelliklerini tanıtmak amacıyla yapılan Karaelmas Ekspresi, Ankara'dan hareket ederek Zonguldak'a ulaştı. Yolcular, Madenci Korosu tarafından karşılandı ve keyifli bir konser izledi.

TURİSTİK Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'a 3'üncü seferini tamamladı. Tam kapasite ile hareket eden trendeki yolcular, kentte Madenci Korosu tarafından karşılandı.

Batı Karadeniz'in turistik yerlerini ve endüstriyel mirasını göstermeyi amaçlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, Ankara'dan dün 21.25'te hareket etti. Sabahın ilk ışıklarında Karabük Yenice'de kahvaltı molası veren yolcular, saat 11.00 sıralarında Zonguldak'a ulaştı. Zonguldak Tren Garı'nda Madenci Korosu tarafından karşılanan yolcular, 1 saat boyunca konser izleyip, şarkılara eşlik etti. Yolculuktan keyif aldığını anlatan Yaşam Gündoğan (48), "Harikaydı, gerçekten çok duygulandım. Böyle bir karşılama için de teşekkür ederim. Tren yolculuğu da harikaydı. Ben birkaç kez daha gelirim diye düşünüyorum" dedi.

'ŞU ANDA YÜZDE 100 TAHSİS EDİLMİŞ DURUMDA'

Yolcular kentin farklı noktalarını gezmek için gardan ayrılırken, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, "4'üncü seferde de talepler benzer şekilde, şu anda yüzde 100 tahsis edilmiş durumda. Açıkçası bu da bizi mutlu ediyor. Batı Karadeniz bölgesinin trenle farklı şekillerde keşfedilmesi bizlerde mutluluk yaratıyor. Ankara'dan kalkan trenimiz, ilk etapta sabah Yenice'de mola veriyor. İkinci durak olarak Zonguldak Garı'nda duruş yapıyor. Gece burada konaklıyor. Devamında ertesi gün, yolcularımız farklı destinasyonlara otobüslerle gidebiliyor. Dönüş seferinde de farklı bir tur grubunu alıyoruz. O tur grubunda genellikle Ankara'dan gelen yolcularımız, Safranbolu üzerinden Zonguldak'a geliyor, akşam kalkacak trene binmiş oluyorlar. Onları tamamen farklı bir güzergah üzerinden Çerkes, Çankırı ve en son Kalecik durağında durarak turlarını tamamlıyorlar" dedi.

