Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Edirne Valiliği ve Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından yapılan projeyle Saros Körfezi'ne su altı tarih müzesi için M62 T model tank batırıldı.
Saros Körfezi'ne su altı tarih müzesi çin Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği işbirliğinde M62 T model tank batırıldı.
Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği iş birliğinde ' Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi' çerçevesinde düzenlenen törenle Saros Körfezi'ndeki su altı tarih müzesi için önemli bir adıma imza atıldı.
TANK BATILDI
Müze için Saros Körfezi'nde M62 T model tank batırıldı. Tank, batırılmasından sonra denizin dibinde dalgıçların yaptığı çalışma kamera görüntüleri ile kaydedildi. Görüntülerde, dalgıçların, tankı titiz bir çalışma ile denizin zeminine yerleştirdiği anlar yer aldı.