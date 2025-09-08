Haberler

Manavgat'ta Apollon Tapınağı'nda Kanlı Ay Tutulması İzleniyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Apollon Tapınağı, turistlere kanlı ay tutulmasını izleme fırsatı sundu. Tarihi atmosferde gerçekleşen bu doğa olayı, ziyaretçiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turistler, kanlı ay tutulmasını Apollon Tapınağı manzarası eşliğinde izlendi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bulunan ve antik dönemin izlerini taşıyan Apollon Tapınağı, gökyüzü olayını izlemek isteyenler için açık hava gözlemevine dönüştü. Dün gece gerçekleşen kanlı ay tutulması sırasında tapınağın çevresinde toplanan turistler, bu eşsiz doğa olayını cep telefonlarıyla görüntüledi. Turistler Side'nin tarihi atmosferinde böyle bir gökyüzü olayına tanıklık etmenin deneyimini yaşadı.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
