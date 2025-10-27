Kurşunlu Şelalesi Sonbaharda Ziyaretçi Akınına Uğruyor

ANTALYA'nın doğa harikası ve en önemli turistik merkezlerinden olan Kurşunlu Şelalesi'nde sonbahar mevsimiyle ağaçlar da sararmaya başladı. Yağışlarla su seviyesinde artış beklenen şelale, yerli ve yabancı turistlerin en önemli fotoğraf noktalarından biri oldu. Şelaleye cam seyir terası ile dev salıncak yatırımı da yapılırken, bu iki yeni alan 2026'da hizmete açılacak.

Aksu ilçesi sınırlarında, Antalya- Isparta kara yolu üzerindeki Kurşunlu Şelalesi, 1991 yılında tabiat parkı olarak ilan edilen toplamda 586 hektarlık alanda bulunuyor. Ziyarete açık şelale ile piknik alanı ise yaklaşık 200 dönümü kapsıyor. 2 kilometrelik kanyonda 18 metrelik büyük şelalenin yanı sıra küçük şelalecikler, birbirine bağlı 7 küçük göletten oluşan Kurşunlu Şelalesi, yaz döneminde günde en az 1500 ziyaretçi ağırlıyor. Yılın diğer aylarında da Antalya'nın en çok ilgi gören doğal turizm alanlarının başında gelen Kurşunlu'da son yıllarda özellikle Rus turistler, özel fotoğraf çekimi için şelaleyi ziyaret ediyor.

ZENGİN FLORA

Zengin bitki topluluğu, su ve kaya formları, 200 yıllık su değirmeni ve orman dokusuyla eşsiz bir doğal alana sahip Kurşunlu Şelalesi'nde ağırlıklı kızılçam olmak üzere doğu çınarı, defne, harnup, yabani zeytin, sakız, söğüt ve incir ağaçları bulunuyor. Mersin, alıç, zakkum, böğürtlen, yabani gül, sütleğen, ılgın, ladin, kermes meşesi, kekik, yabani nane, kayıt, eğrelti ve sarmaşıkların alt florayı meydana getirdiği şelalede topalak, su nanesi, kamış, su avizeleri, nilüfer gibi su bitkilerini görmek mümkün. Milli park içinde yaban domuzu, tilki, tavşan, sincap, yarasa, ibibik, ağaçkakan, üveyik, sazan, su kaplumbağası gibi yaban hayvanlarıyla köpek, yılan ve kertenkele yaşıyor.

SONDAJ SORUNU

Şelale son yıllarda kaynağını aldığı Kurşunlu, Yurtpınar, Fettahlı ve Topallı mahallelerinde yoğun seracılık faaliyetleri ve neredeyse her seranın kenarındaki kaçak sondajlar nedeniyle su sorunu da yaşıyor. Bölgedeki 4 mahallede 3 binin üzerinde kaçak sondaj olduğu tahmin ediliyor. 10 yıl öncesine göre su seviyesinde düşüş yaşanan şelalede, sonbahar mevsimi ve yağışlarla birlikte su seviyesinde artış bekleniyor. Özellikle yaz döneminde kaçak sondajla elde edilen suyun tarımsal sulamada kullanılıyor olması şelale suyunda azalmaya yol açıyor.

400 BİN ZİYARETÇİ

Kurşunlu Şelalesi park alanı işletmecisi Erol Avcı, bu yılki yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının 400 bin civarında olduğunu belirterek, bu sezonun güzel geçtiğini söyledi. Tabiat parkı içinde 200 dönümlük bölümün ziyarete açık olduğunu aktaran Avcı, toplamda 30 milyon TL'lik yatırımla zipline tarzı dev salıncak ve cam seyir terası yaptıklarını, 2026 yılında bu iki yeni alanın hizmete açılacağını söyledi.

SONBAHAR RENKLERİ

Kurşunlu Şelalesi'nin yaban hayatı ve bitki örtüsüyle çok zengin bir doğaya sahip olduğunu anlatan Erol Avcı, domuz, sincap, baykuş ve çeşitli hayvan türlerinin görülebileceğini kaydetti. Şelale ve nehir boyunca da asırlık çınar ağaçlarının sonbahar mevsimiyle sararmaya başladığını dile getiren Avcı, sonbahar döneminde tabiat parkının daha da güzelleştiğini söyledi.

Şelalede su seviyesinin günümüz koşulları açısından normal düzeyde olduğunu belirten Avcı, şelalenin kaynağını ise 4 kilometre yukarısındaki Gelingöz su kaynağının oluşturduğunu ve yağışlı havaların başlamasıyla su seviyesinde de artış beklediklerini söyledi. Avcı, Karacaören Barajı'ndan su taşınması halinde şelalenin eski yıllardaki görkemli görünümüne kavuşabileceğini de dile getirdi.

RANDEVUSU

Özellikle Rus kadın turistlerin fotoğraf çekim noktasına dönüşen Kurşunlu Şelalesi'nde, birçok fotoğrafçı özel randevu ile fotoğraf çekimi yapabiliyor. Kokartlı tur rehberi Caner Çağlar, Kurşunlu'nun turistler ve acenteler için güzel bir destinasyon olduğunu belirterek, "Özellikle yaz sıcağında insanlar buraya serinlemeye de geliyor. Onun dışında burada birçok aktiviteler yapılıyor. Fotoğrafçı arkadaşlar geliyor, fotoğraf çekimleri oluyor. Düğün fotoğrafçısı olarak yerli vatandaşlarımız da birçok çekim yapıyor. Yabancılar özellikle buradaki mekanı, buradaki doğal güzelliği fotoğraf çekimi için de çok tercih ediyor. Kimi zaman burada müzisyen arkadaşlar oluyor. İşte buranın dingin havasını yakalayıp aynı şekilde kendi hallerinde müzik çalıp işte burada vakit geçirmek isteyenler de çıkıyor" dedi.