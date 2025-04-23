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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları 23 Nisan'da Türk Bayrakları ile Havalandı

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları 23 Nisan'da Türk Bayrakları ile Havalandı
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Kapadokya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sıcak hava balonlarıyla süslendi. Balonlardan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri dalgalandırıldı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayrakları ile havalandı.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı asıldı. Sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistler bindikten sonra havalandı. Balonlar ile Kapadokya semalarında yaklaşık 1,5 saat Türk bayrağı ve Atatürk posteri dalgalandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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