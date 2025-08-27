Kapadokya'da Kaçak Yapılar Yıkıldı

Kapadokya'da Kaçak Yapılar Yıkıldı
Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla gerçekleştirilen yıkım işlemleri kapsamında, kaçak olduğu belirlenen bir otel ve restoran yıkıldı. Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgedeki kaçak yapılaşmaya karşı kararlı mücadele sürdürdüğünü açıkladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kaçak olduğu belirlenen bir otel ile restoranın yıkımı gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın kültürel ve doğal mirasını korumak için çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapıldığı belirlenen betonarme ve prefabrik yapıları yıkıyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü sınırlarında kaçak olduğu belirlenen bir otel ile restoran, iş makineleri ile yıkıldı.

'YASALARA AYKIRI HİÇBİR YAPIYA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, "Kapadokya, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Bu eşsiz coğrafyanın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için kaçak yapılaşmaya karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Bizim önceliğimiz, doğal ve kültürel değerleri korurken bölge turizminin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaktır. Yasalara aykırı, bölgenin özgün dokusuna zarar veren hiçbir yapıya göz yummayacağız. Bu mücadeleyi yalnızca denetim ve yıkımla değil, aynı zamanda yerel halkı, yatırımcıları ve ziyaretçileri bilinçlendirerek yürütüyoruz. Amacımız, Kapadokya'da her adımın çevreye, tarihe ve kültüre saygı içerisinde atılmasını sağlamak. İlgili kurumlarla iş birliği içinde, koruma ve geliştirme dengesini gözeten çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

