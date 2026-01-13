Haberler

ERCİYES DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 180 SANTİMETREYE ULAŞTI

Güncelleme:
Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 180 santimetreye ulaşırken, kayak severler pistlerde karın tadını çıkarıyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 180 santimetreye ulaştı.

Kayseri'de dün başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 180 santimetreye ulaştı. Bölgede yağış sürerken, yerli ve yabancı turistler kayak yaparak, pistlerde karın keyfini çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
