Eminönü Bayramda Yerli ve Yabancı Turistlerle Doldurdu

Eminönü Bayramda Yerli ve Yabancı Turistlerle Doldurdu
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Kurban Bayramı'nın son gününde, yerli ve yabancı turistler İstanbul'un Eminönü semtinde yoğunluk oluşturdu. Alışveriş yapan ve boğaz turu yapan ziyaretçiler, tarihi yarımadayı kalabalık hale getirdi.

Eminönü, Kurban Bayramı'nın son gününde de yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler bayramın son gününde de Eminönü'ne akın etti. Yerli ve yabancı turistler Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Güneşli havayı fırsat bilenler Eminönü'nde alışveriş yaptı. Bazı vatandaşlar boğaz turu yapmayı tercih ederken kimileri ise, meydanı gezip alışveriş yaparak vakit geçirdi. Vapur iskeleleri ve meydanda bayram boyunca yoğunluk devam etti.

'TARİHİ YARIMADA ÇOK KALABALIK'

Eminönü'ne gezmeye gelen İsmet Günay, "Son güne kadar evdeydik çıkıp bir hava almak istedik. Ancak görüyorum ki tarihi yarımada çok kalabalık" dedi.

İran'dan gelen Mahza Azadi "Çok iyi, çok güzel bir şehir ancak çok kalabalık ama her şey çok güzel geçiyor. Fiyatlar çok iyi. Ben şaşırdım bayramda daha pahalı olur sanmıştım. Yemekleri de çok sevdim ve beğendim" diye konuştu.

Özbekistan'dan gelen Malika Hanım ise "Biz arkadaşlarla geldik buraya. Bayram için geldik. Birazdan gemiye bineceğiz. Herkese iyi bayramlar" diye konuştu.

İstanbul'u gezmek için il dışından gelen Meryem Turan ise "Kadıköy'den vapura bindik geldik. Bugün çok kalabalık maalesef. Geçen sene o kadar yoktu ama bu sene çok fazla kişi vardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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