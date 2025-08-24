Dünyanın En Büyük Yelkenli Yolcu Gemisi Alanya'ya Demirledi
Fransa bayraklı 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki 'Club Med 2', sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demirledi. Gemide çoğunluğu Fransa vatandaşı 258 turist ve 211 personel yer aldı. Gümrük işlemlerinin ardından turistler ilçe merkezini gezdi. Club Med 2, saat 18.00'de Antalya'nın Kaş ilçesine hareket edecek.
