Dünyanın En Büyük Yelkenli Yolcu Gemisi Alanya'ya Demirledi

Fransa bayraklı ve 187 metre uzunluğundaki 'Club Med 2', Alanya Limanı'na demirleyerek 258 turisti yanında getirdi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezini keşfe çıktı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine demirleyen dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden 'Club Med 2' ile çoğunluğu Fransa uyruklu 258 turist geldi.

Fransa bayraklı 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki 'Club Med 2', sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demirledi. Gemide çoğunluğu Fransa vatandaşı 258 turist ve 211 personel yer aldı. Gümrük işlemlerinin ardından turistler ilçe merkezini gezdi. Club Med 2, saat 18.00'de Antalya'nın Kaş ilçesine hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
