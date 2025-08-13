Bakan Ersoy Tunceli'de

BAKAN ERSOY TUNCELİ'DE

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak ziyaretinin ardından Tunceli'ye geldi. Bakan Ersoy, valilik binası girişinde Vali Şefik Aygöl, kent protokolü, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları ve öğrenciler tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ersoy, Vali Şefik Aygöl ile bir araya gelerek kentteki çalışmalar ve yapılması planlanan projelere ilişkin detaylı bilgi aldı. Görüşmede, kentin sosyal, kültürel ve tarihi hizmetler alanında gerçekleştirdiği faaliyetler de ele alındı. Makamdaki görüşmenin ardından Vali Aygöl, Ersoy'a Tunceli'ye özgü koç başlı heykel hediye etti.

'KAYBEDECEK BİR DAKİKAMIZ BİLE YOK'

Burada konuşan Bakan Ersoy, 200'e yakın ülkede Türkiye ve şehirlerin tanıtımının yapıldığını ifade ederek, " Tunceli, kültür ve turizm alanında tam anlamıyla bir hazine. Artık bu hazinenin daha fazla gizli kalmaması gerekiyor. Bize düşen görev bu hazinenin keşfedilmesini katkı sağlamaktır. Gittiğim yerlerde 'kaybedecek bir dakikamız bile yok' diyorum, gerçekten de öyle. Terörle, çatışmayla, gözyaşıyla kaybın her türlüsü fazlasıyla yaşadık, artık bunları geride bırakmanın zamanı geldi. Tunceli dendiğinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde insanların aklına bu hazinenin içerdiği güzellikler gelmelidir. Artık insanlar huzur bulmak, doğayla baş başa kalmak, kültür rotalarını keşfetmek, inanç turizmini yaşamak için nereye gitmeliyiz dediğinde ilk akla gelen yerlerden biri Tunceli olmalıdır. Bu şehirde yaşayan, bu şehri seven, bu şehrin insanının refahını düşünen, gençlerin geleceğe güvenle bakmasını isteyen herkesin kendine şu soruyu sorması gerekir; turistler için Tunceli'yi nasıl ilk akla gelen yerlerden birisi haline getirebiliriz? Biliyorsunuz biz 200'e yakın ülkede ülkemizin ve şehirlerimizin tanıtımını yapıyoruz. Biz Almanya'da, Brezilya'da, Rusya'da, Amerika'da ülkemizin, Tunceli'nin reklamını yaparken, şehrimiz yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazır hale getirmeliyiz" dedi.

'SÜREÇ, TARİHİ FIRSAT SUNUYOR'

İnsanların mutsuz olmasına neden olacak şartların geride bırakılacağını belirten Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, inanıyoruz ki bu potansiyelin en doğru ve etkin şekilde kullanılması açısından bize tarihi bir fırsat sunmaktadır. İnşallah hep birlikte bu sürece katkı sağlayarak Tunceli'ye olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Tunceli'nin sorunlarını çözmek, eksiklerini gidermek, yeni yatırımlarım bölgeye ulaşmasını sağlamak, şehrin refahını ve mutluluğunu arttırmak adına barışa, kardeşliğe sahip çıkmalıyız. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; sorunlarını çözmüş Türkiye, Tuncelili gençlerimizin, kardeşlerimizin barış ve huzur içinde aydınlık yarınlara, Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte yürümesi demektir. El ele, omuz omuza, kardeşçe yolumuza emin adımlarla ilerleyerek artık halkın huzurunu kaçıracak, insanların mutsuz olmasına neden olacak şartları geride bırakacağız. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Tunceli halkının yüzü gülsün, Tunceli'nin meydanlarında, sokaklarında, köylerinde insanlar hep birlikte barış türküleri söylesin, kardeşlik halayları çeksin istiyoruz. Tunceli'de, bu eşsiz doğanın eteklerinde birbirimize şiirler okuyalım, doğal güzellikleri resmedelim, bu müstesna şehrin kültürel zenginliklerini beyaz perdeye taşıyalım istiyoruz. Çocuklarımız şarkı sesleriyle büyüsün. Gençlerimiz tiyatrolar oynasın, sanatın tüm renkleri Tunceli'de hissedilsin istiyoruz" diye konuştu.

