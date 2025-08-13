Amasra Limanı'na 79'uncu kez yanaşan kruvaziyer ile 995 Rus turist geldi

Amasra Limanı'na 79'uncu kez yanaşan kruvaziyer ile 995 Rus turist geldi
Bartın'ın Amasra Limanı'na 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile 995 Rus turist geldi. 100 bininci Rus turiste sürpriz karşılama yapıldı ve ilçedeki tarihi yerler gezildi.

BARTIN'ın Amasra Limanı'na 79'uncu kez yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile ilçeye 995 Rus turist geldi. Amasra'yı ziyaret eden 100 bininci Rus turiste, limanda konfeti patlatılarak sürpriz karşılama yapıldı.

Rusya'dan 2 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu sabah 995 yolcu ve 449 personelle Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen Rus turistler, ilçede gezdi. Rusya'dan ailesi ile birlikte gelen Elena Milovanova, 100 bininci turist oldu. Milovanova, limanda Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve esnaf tarafından konfetilerle karşılandı. Gemiden inen turistlere çay ve tulumba tatlısı ikram edildi. Geminin kaptanına da Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır tarafından plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

5 SEFER DAHA DÜZENLENECEK

Turistlerin tur planında; Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi yer alıyor. Gemi, bu akşam saatlerinde Samsun'a hareket edecek. Kruvaziyer, Ağustos 2022'den bugüne kadar toplam 79 seferde 100 bin Rus turist taşırken, bu yıl sonuna kadar 5 sefer daha düzenlenecek.

