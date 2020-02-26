: Turizm sektörünün temsilcileri AKÜ'de öğrencilerle buluştu

26.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:19

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen kariyer günlerinde turizm sektörü temsilcileri öğrencilerle buluştu.

Bu yıl 6. kez düzenlenen Turizm Fakültesi Kariyer Günleri etkinliği, fakülte içinde düzenlendi. Turizm sektörü içinde faaliyet gösteren çok sayıda ulusal ve uluslar arası otel, seyahat acentesi ve firma stant açarak tanıtım yaptı.

Fakülte öğrencileri staj ve iş imkanı için firma temsilcileri ile görüşerek başvurularda bulundu.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, düzenlenen etkinliğin öğrencilere staj ve istihdam açısında katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak turizm bizim öncelikli alan ilan ettiğimiz bir bölüm. Afyonkarahisar'ın artan turizm potansiyeli ile birlikte Turizm Fakültesi'nin de tercih edilirliği artı. Bu anlamda turizm sektörünün bileşenleri ile öğrencilerimizi bir araya getirmek için önemli bir etkinlik oldu. İlimizden ve başka illerden çok sayıda sektör temsilcisi burada stant açtı. Turizm fakültesinin yıldızı parlıyor. Afyonkarahisar'ın da yıldızı parlıyor. Etkinliklerimiz bu konuda artarak devam edecek. Bu yıl içinde akredite olan Gastronomi bölümümüz önemli bir katkı sundu. Katılımcı firma sayısını arttırdı. Gelecek yıl için Türizm Rehberliği bölümünü de akredite yapmak için çalışmalara başladık."

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa Sağbaş da kariyer günü etkinliğine ulusal ve uluslar arası 32 sektör temsilcisinin katıldığını söyledi.

Kaynak: AA

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