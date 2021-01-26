Turizm sektöründe ilk hareket iç pazarda bekleniyor
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Turizm sektöründe ilk hareket iç pazarda bekleniyor

26.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:34
Turizm sektöründe ilk hareket iç pazarda bekleniyor

biletall.com CEO'su Yaşar Çelik, "Aşılama çalışmalarından gelecek sonuçlar birçok iş kolunu olduğu gibi bizi de yakından etkileyecek. Küresel turizmin canlanması uzun olabilir bu nedenle ilk hareketlenmeyi iç pazarda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

biletall.com CEO'su Yaşar Çelik, "Aşılama çalışmalarından gelecek sonuçlar birçok iş kolunu olduğu gibi bizi de yakından etkileyecek.   Küresel turizmin canlanması uzun olabilir bu nedenle ilk hareketlenmeyi iç pazarda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektör, gelişmeleri yakından takip ediyor 

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) virüsün bulaş hızını yavaşlatmak için alınan kısıtlamaların etkisiyle seyahatlerimiz azaldı.   Bu durum ekonominin önemli bir dinamiği olan turizm sektörünün zarar görmesine neden olurken kayıpları da beraberinde getirdi. Aşılama çalışmaları ile umutlanan sektör, gelişmeleri de yakından takip ediyor. 

Otobüs yerine uçağı seçtik

Yaşanan süreç kişilerin önümüzdeki dönemlerde yapacağı seyahatler konusunda da farklılıklar oluşturacağına dikkat çeken biletall.com CEO'su Yaşar Çelik,"  Pandemi sürecindeki seyahatlerde bir konu da dikkatimizi çekiyor. Otobüslerde yüzde 50 kapasite oranı olması ve yolculuk sürelerinin uzun sürmesi kişileri de uçak biletlerine yönlendirdi. Nitekim şuan uçak seyahatleri otobüs yolculuklarını geçmiş durumda yer alıyor. Fakat araştırmalar kayıpları daha net ortaya koyuyor. Son araştırmalara göre havayolları gelirlerinin yüzde 55'ini kaybetti" dedi.

Kaynak: Tourism Today

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