İş Kanununa tabi çalışan işçiler 6 gün çalıştıktan sonra 7'nci gün hafta tatiline hak kazanıyor. TBMM'de kabul edilen kanun ile hafta tatili konusunda turizm sektöründe genel kuralın dışına çıkıldı. Turizm sektörü hafta tatili değişti mi?

TURİZM SEKTÖRÜ HAFTA TATİLİ DEĞİŞTİ Mİ?

TBMM'de çarşamba gecesi kabul edilen kanunla turizm sektörü hafta tatili uygulamasında genel kuralın dışına çıkartıldı. Buna göre, turizm sektörü çalışanları işçiler 10 güne kadar çalıştırıldıktan sonra 11'inci gün hafta tatili yapabilecekler.

Mevcut İş Kanunu'nun 46. maddesine göre, işçilerin haftalık 24 saat kesintisiz dinlenme hakkına kavuşabilmesi için en az 6 günlük fiili çalışma şartı bulunuyor. Hafta tatilinde çalışılması durumunda ise işverenin işçiye bir günlük ücretin yanı sıra çalışılan gün için yüzde 50 zamlı ödeme yapması gerekiyor. Yargıtay kararları da, hafta tatilinde çalışan işçinin isterse bunun yerine 1,5 günlük serbest zaman kullanabileceğine hükmediyor.

Ancak yeni düzenleme turizm sektörü için bu kuralı esnetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgesi almış konaklama tesislerinde çalışanlar için "10+1" formülü hayata geçirildi. Böylece sezon yoğunluğu gerekçe gösterilerek işçilerin 10 güne kadar aralıksız çalıştırılması mümkün olacak. Üstelik hafta tatilinde çalıştırılan işçiler için fazla çalışma ücreti de ödenmeyecek.

Kanun değişikliğinde, kullanılmadığı için biriken hafta tatillerinin kaç gün içinde telafi edileceğine dair bir hüküm bulunmuyor. Yargıtay telafi süresi konusunda bir içtihat oluşturmadığı müddetçe, kanunun bu haliyle, turizm sektöründe işveren isterse işçiye tüm sezon boyunca 11 günde bir hafta tatili yaptırabilecek.