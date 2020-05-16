Turistlerin gözdesi Maçka macera tutkunlarına da ev sahipliği yapacak
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Turistlerin gözdesi Maçka macera tutkunlarına da ev sahipliği yapacak

Doğu Karadeniz'de turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu Trabzon'un Maçka ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin ardından, yeni turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra macera tutkunlarına da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Turistlerin gözdesi Maçka macera tutkunlarına da ev sahipliği yapacak
16.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:04

Doğu Karadeniz'de turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan Sümela Manastırı'nın bulunduğu Trabzon'un Maçka ilçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinin ardından, yeni turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra macera tutkunlarına da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta yer alan Sümela, Vazelon ve Kuştul manastırları gibi önemli yapılara, konak ve camilere ev sahipliği yapan Maçka, yaklaşık 46,5 dönümlük alana inşa edilen Macera Parkı ile artık macera tutkunlarını da ağırlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca devri Maçka Belediyesine gerçekleştirilen ilçe merkezindeki atıl alan, belediye tarafından hazırlanan proje ile Macera Parkı'na dönüştürüldü.

Kısa sürede projesi hazırlanan ve yapımına başlanılan parkın içerisinde "Zipcoaster" da yer alacak.

Maçka Belediyesince şu anda yüzde 80'i tamamlanan Macera Parkı'nın, Kovid-19 normalleşme süreciyle ağustos ayı içerisinde turizmin ve macera tutkunlarının hizmetine sunulması planlanıyor.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Ormanı Bakanlığına, Macera Parkı alanının belediyeye tahsisi ile ilgili teşekkür etti.

Söz konusu alanının yaklaşık 46,5 dönüm olup, C tipi mesire yeri olarak Maçka Belediyesine devredildiğini dile getiren Koçhan, şu ifadeleri kullandı:

"Burası boş, çalılık ve atıl bir alanken yaptığımız proje ile Maçka'nın girişinde ilçemizin seyrine hakim çok önemli bir alan haline getirdik. Bu anlamda Trabzon'da hiç olmayan hatta bölgede hiç olmayan Macera Parkı projemizin yüzde 80'nini tamamlamış bulunmaktayız."

"Macera parkımız, bölgemizin dünyaya açılan yüzü olacak"

Koçhan, parkı ağustos ayı gibi hizmete açmayı planladıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah Kovid-19 salgınını atlattıktan sonra burası ağustos ayı içinde çok güzel bir eğlence mekanı olacak. Vatandaşlarımızın stres atabilecekleri, ailecek oturup çay içebildikleri ve gönüllerince macera yaşayabilecekleri çok önemli bir merkez haline gelecek. Bu merkezin Trabzon'umuzda eksik olan eğlence merkezinin yerini doldurabileceğine yürekten inanıyorum."

Alternatif turizmi önemsediklerine dikkati çeken Koçhan, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı turistlerden her dönem ilgi gören ilçemizin, hayata geçirdiğimiz Macera Parkı projemizle bundan sonra macera tutkunlarının da vazgeçilmezi olacağına inanıyoruz. Macera parkımız, hem Maçka'mızın hem Trabzon'umuzun hem de bölgemizin dünyaya açılan yüzü olacak."

Kaynak: AA

Manşet

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