Turistler yaz sezonunda Doğu Ekspresi'ne ilgi gösterdi - Haberler
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Turistler yaz sezonunda Doğu Ekspresi'ne ilgi gösterdi

AA / İsmail Kaplan - Haberler | Kültür Sanat
Turistler yaz sezonunda Doğu Ekspresi'ne ilgi gösterdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlayan Doğu Ekspresi treniyle son üç ayda 10 bin 935 yerli ve yabancı turist seyahat etti.

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlayan Doğu Ekspresi treniyle son üç ayda 10 bin 935 yerli ve yabancı Turist seyahat etti.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara- Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yolcularına her mevsim manzara eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.

Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre katettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

Güzergahı boyunca ağaç ile çiçeklerin yer aldığı arazilerin yanı sıra orman, dere, akarsu ve derin kanyonlardan geçen Doğu Ekspresi ile her gün Kars ile Ankara arasında karşılıklı sefer düzenleniyor.

Trenle Kars Garı'ndan temmuzda 1846, ağustosta 2 bin 411, eylülde ise 1374 olmak üzere 5 bin 631 kişi yolculuk yaptı. Kars Garı'na ise temmuzda 1650, ağustosta 2 bin 200, eylülde de 1454 olmak üzere 5 bin 304 yolcu geldi.

Bu tarihlerde toplam 10 bin 935 yolcunun seyahat ettiği trene, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi devam ediyor.

Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, AA muhabirine, salgın sonrası seferlerin yeniden başlamasıyla kentte turist artışı yaşandığını söyledi.

Doğu Ekspresi'nin kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Duman, şunları kaydetti:

"Yaz turizmi döneminin yoğunluğu ve Kovid-19'un etkisine rağmen 3 ayda 11 bine yakın yolcu taşındı. Bunun düşük bir rakam gibi görülmemesi gerekmektedir. Aksine Kars ve bölge turizmi adına umutlarımızın ve gelecekle ilgili düşüncelerimizin kaldığı yerden yeşermesi anlamına geliyor. Çünkü Doğu Ekspresi, insanların hem geleceği hem de geçmişi yaşayabileceği bir seyahat türüdür. Hedefimiz Bakü-Tiflis-Kars Treni'nin bir an önce Doğu Ekspresi gibi uluslararası yolcu taşımacılığına başlamasıdır."

AA / İsmail Kaplan - Son Dakika Haberleri
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