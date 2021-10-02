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-Turistler Mars'ı görmek için bu müzeye geliyor

İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Haberler | Kültür Sanat

Turistler Mars'ı görmek için bu müzeye geliyor Milattan Sonra 2. Yüzyılda Romalar için bereket ve gücü sembol eden 'Mars' heykeli Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesinde sergileniyor.

GAZİANTEP (İHA) - Turistler Mars'ı görmek için bu müzeye geliyor

GAZİANTEP - Milattan Sonra 2. Yüzyılda Romalar için bereket ve gücü sembol eden 'Mars' heykeli Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesinde sergileniyor.

2000 yılında Zeugma Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları esnasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1,60 santim boyundaki bronz Mars heykeli, bereketi ve gücü simgeliyor.

Bronzdan yapılmış olan heykelin göz bebekleri altın ve gümüşten oluşurken heykelin, bir elinde mızrak, bir elinde çiçek bulunuyor. Kızgın ve keskin bir yüz ifadesine sahip olan heykel yapılmış olduğu dönemde bereketi ve gücü temsil ettiği biliniyor.

Müzeyi ziyaret edenlerin ilgisini çektiği önemli eserlerden birinin de 'Mars' heykeli olduğunu belirten Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Mars heykelimiz bronzdan yapılmış, marsın kendi boyutunda yapılmış en önemli eseri. Şuan arkeoloji literatürü içeriden müzemiz de 1,60 boyutunda olan ve gözleri altından ve bir elinde mızrak diğerin de bitki demetini tutan Mars, Nizip ilçemizde bulunan Zeugma'nın da barış simgesini anlatıyor" dedi.

"Mars barışı simgeliyor"

Mars heykelinin barışı simgelediğini ifade eden Çomak, "Mars aslında keskin yüz ifadesine sahip bir bronz heykeli olsa da bile mars aynı zaman da barışı simgeliyor. O yüzden Çingene Kızımızı görmeye gelen, mozaiklerimizi görmeye gelen tüm ziyaretçilerimize şunu söylüyoruz, bizim çok önemli bir eserimiz olan bronz mars heykelimiz var buda çok ilgi görüyor. Mars'ı uzayda değil Gaziantep'te de görebiliriz" diye konuştu.

-Turistler Mars'ı görmek için bu müzeye geliyor

-Turistler Mars'ı görmek için bu müzeye geliyor

-Turistler Mars'ı görmek için bu müzeye geliyor

-Turistler Mars'ı görmek için bu müzeye geliyor
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