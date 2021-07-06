Turistik ilçedeki domuz sürüsü şaşırttı
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Turistik ilçedeki domuz sürüsü şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Turistik ilçedeki domuz sürüsü şaşırttı Vatandaşlar domuzları elleriyle besledi Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde yaban domuzu sürüleri ormanlık alandan merkeze inerek yiyecek ararken, evlerin arasında gezen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından beslendi.

Turistik ilçedeki domuz sürüsü şaşırttı

Vatandaşlar domuzları elleriyle besledi

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde yaban domuzu sürüleri ormanlık alandan merkeze inerek yiyecek ararken, evlerin arasında gezen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından beslendi.

Akbük Mahallesi'nde yaz aylarında ormanlık ve dağlık bölgelerde aç kalan domuzlar, yiyecek bulabilmek için merkeze indi. Yavruları ile cadde ve sokaklarda gezen domuzlar, çöp konteynerlerini etrafında ve evlerin bahçelerinde yiyecek aradı. Bazı vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri çeşitli yiyeceklerle yaban domuzlarını beslerken, bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Domuzların gündüz ve gece de aynı yöntemlerle evlerin arasında gezindikleri görüldü. Yaban domuzları evlerin arasında gezerek, yiyecekleri yedikten sonra patika yollardan geçerek gözden kayboldu.

Turistik ilçedeki domuz sürüsü şaşırttı
Turistik ilçedeki domuz sürüsü şaşırttı
Turistik ilçedeki domuz sürüsü şaşırttı
Turistik ilçedeki domuz sürüsü şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan

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