Turhan Çömez kimdir? Turhan Çömez kaç yaşında?
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Turhan Çömez kimdir? Turhan Çömez kaç yaşında?

Turhan Çömez kimdir? Turhan Çömez kaç yaşında?
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Eski AKP Milletvekili Dr. Turhan Çömez, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. 13 yıldır İngiltere'de yaşayan ve ilk Pfizer BionTech aşısı olan Türk olarak gündeme gelen Dr. Turhan Çömez'in hayatı da merak ediliyor. Peki, Turhan Çömez kimdir? Turhan Çömez kaç yaşında? Dr. Çömez' e dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

Eski AKP Milletvekili Dr. Turhan Çömez, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. 13 yıldır İngiltere'de yaşayan ve ilk Pfizer BionTech aşısı olan Türk olarak gündeme gelen Dr. Turhan Çömez'in hayatı da merak ediliyor. Peki, Turhan Çömez kimdir? Turhan Çömez kaç yaşında? Dr. Çömez' e dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

TURHAN ÇÖMEZ KİMDİR?

Turhan Çömez, 1965 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğan Türk genel cerrahi uzmanı ve siyasetçidir.

İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Erzurum 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda Koruyucu ve Halk Sağlığı Hekimliği, Bandırma Devlet Hastanesi'nde Acil Birim Hekimliği, Vakıf Gureba Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanlığı yapmıştır.

22. Dönem AK Parti Balıkesir milletvekilidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Genel Başkan Özel Kalem Müdürlüğü ve Danışmanlığı görevini yürütmüştür. Evli, 2 çocukludur.

AK Parti içerisindeki çıkışlarıyla bilinir. Parti grup toplantısı basına kapalı bölümünde seçim bölgesine kaynak aktarımında ve Gemlik Gübre A.Ş.'nin özelleştirilmesindeki uygulamalar konusunda Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a yönelttiği eleştiriler ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yakın Atasay Kuyumculuk'un sahibi Cihan Kamer'e işaret ederek değerli taş ithalatında verginin sıfırlanmasına ilişkin olarak dile getirdiği sorular nedeniyle, 28 Şubat 2008 tarihinde disiplin kuruluna sevk edildi. AK Parti Müşterek Disiplin Kurulu, "partiyi küçük düşürdüğü gerekçesiyle" Turhan Çömez'i 8 Nisan 2008'de partiden ihraç etti.

Ankara Enstitüsü adlı siyaset üstü düşünce kurumunu oluşturdu ve burada çalışmalara devam etmektedir. 1 Temmuz 2008'de Ergenekon adlı örgüt soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri çıkarıldı. Fakat İngiltere'de dil eğitimi gördüğü için yakalanamadı. İngiltere'de siyasi sığınma talebinde bulunmuş, bu başvurusu kabul edilmiştir. Kendisine 2011 yılında 5 yıllık iltica statüsü verilmiştir.

TURHAN ÇÖMEZ KAÇ YAŞINDA?

Turhan Çömez, 1965 doğumlu olup 56 yaşındadır.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü

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