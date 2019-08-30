Ergenekon davasında beraat eden Dr. Turhan Çömez, 12 yıl sonra Türkiye'ye döndü

30.08.2019 19:57

Ergenekon Davası sürecinde yurt dışına çıkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki eski özel kalem müdürü ve AK Parti eski milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, 12 yıl sonra 30 Ağustos'ta Türkiye'ye döndü.

Çömez yakınları ve sevenleri tarafından Türk Bayrağı ve köyünün toprağı ile karşılandı. İlk açıklamayı yapan Çömez "Yaradana şükürler olsun ki alnım açık ve yüreğim huzur dolu bir şekilde ülkeme kavuştum" dedi.

DOĞDUĞU KÖYÜN TOPRAĞI İLE KARŞILANDI

Balıkesir Gönenli milli sporcular yurda dönüşünde Çömez'e Türk bayrağı ve doğduğu köyün toprağını takdim ettiler.

Yurda dönüşünde ilk açıklamayı yapan Çömez "12 yıl geçti. Çok şey sığdı bu 12 yıla. Büyük zulümler, haksızlıklar, saldırılar oldu. Ayakta kalabilmek, direnebilmek çok zordu. Bana mücadele ve direnme gücü veren haklılığım ve ülkeme derin bir aşkla bağlılığım oldu. Hayatım boyunca geri dönüp bakmadım. Yaşananları büyük bir tecrübe olarak görüp yine ileriye bakıyorum. İçimdeki vatan özlemi millet sevdası her şeyden önce gelir. Yaradana şükürler olsun ki alnım açık ve yüreğim huzur dolu bir şekilde ülkeme kavuştum." dedi.

BABA OCAĞINDA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Yurda dönen Çömez'in baba ocağı Balıkesir Bandırma'da Cumhuriyet Meydanı'nda yarın saat 17.00'da vatandaşlara hitap edecek.