Turhal Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde kar yağışı nedeniyle Belediye ekipleri, buzlanmaya karşı önlem aldı.

Belediye ekipleri, kar yağışıyla yolların trafiğe kapanmaması ve buzlanmaya karşı gece gündüz tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezinde ve uzak mahallerde ulaşımın aksamaması için çalışan ekipleri Belediye Başkanı İlker Bekler ziyaret etti.

Çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Bekler, "Sabah itibarıyla 25 mahalle, şu an itibarıyla da 5 büyük mahallemizde yol açma ve kar temizleme faaliyetimiz 10 kamyon 15 iş makinesi ve 100 personelimizle aralıksız devam ediyor. 2 günde toplam 100 ton tuzu yollarımızı serdik. Bu faaliyetlerde hiçbir yardımını esirgemeyen personelinden müdürüne, başkan yardımcısına ve yoğun çalışmamızı gözlemleyip çalışmalara iştirak eden Turhallı hemşehrilerimize kadar herkese saygılarımı sunuyorum." dedi.