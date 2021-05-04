Turgutlu'da suça ve suçluya geçit yok: 101 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgutlu'da suça ve suçluya geçit yok: 101 şüpheli yakalandı

Turgutlu'da suça ve suçluya geçit yok: 101 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Nisan ayının son 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı.

Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Nisan ayının son 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı. 16 Nisan-30 Nisan 2021 tarihleri arasında 101 şüpheli yakalanırken, 12 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca infaz büro amirliğince haklarında hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı uygulama ve operasyonlarla suça ve suçluya geçit vermiyor. Emniyetin 16 Nisan-30 Nisan tarihlerini kapsayan faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre, 16 Nisan-30 Nisan 2021 tarihleri arasında 101 şüpheli yakalanırken, 12 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnfaz büro amirliğince haklarında hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Son günlerde ekiplerin üzerinde titizlikle durduğu narkotik olaylarda ise 7 kişi gözaltına alındı, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişinin mahkemece soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Narkotik çalışmalarda 186 gram kristal, 538 gram esrar, 44 gram esrar tohumu, 52 adet ekstacy hap, 8 adet lyrica hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri hırsızlık konusunda da kapsamlı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler hırsızlık yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı.

Yapılan çalışmada 8 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 1 adet kamyonet, 1 adet otomobil ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 3 şahıstan 2'si tutuklanırken diğer şahsın soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Karantinaya ihlale ceza

16 Nisan-30 Nisan 2021 tarihleri arasında 302 adreste 847 kişi korona virüs kapsamına kontrol edildi. Ev karantinasını ihlal eden 14 kişiye idari ceza uygulandı. Bu tarihler arasında 252 işyeri denetlemesi yapan polis ekipleri ayrıca 196 kişiye maske takmamaktan, 631 kişiye ise sokağa çıkma kuralını ihlal etmekten idari ceza uyguladı.

40 araç trafikten men edildi

15 günlük çalışma kapsamında 2 bin 782 araç polis ekiplerinde kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 493'üne ceza kesilirken, 40 araç ise trafikten men edildi. - MANİSA

Turgutlu'da suça ve suçluya geçit yok: 101 şüpheli yakalandı
Turgutlu'da suça ve suçluya geçit yok: 101 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afgan grup arasında çıkan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı, genci bıçaklayıp kaçan zanlılar yakalandı
Afgan grup arasında çıkan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı, genci bıçaklayıp kaçan zanlılar yakalandı
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ruhsar Pekcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Ayşegül Yıldız
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turgutlu'da suça ve suçluya geçit yok: 101 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 15:01:15. #1.14#

title