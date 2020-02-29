Turgutlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi
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Turgutlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi.

29.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:20
Turgutlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi

'nın ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

(MCBÜ) Turgutlu Meslek Yüksek Okulu bahçesinde bulunan bir çam ağacının devrilmesi sonucu bahçe duvarı zarar gördü.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağacı yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında parçalayarak kaldırdı.

Kaynak: AA

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