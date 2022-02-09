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Turgutlu Belediyesi'nin kar mesaisi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı, İlker Uyar - Yerel
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Turgutlu Belediyesi'nin kar mesaisi devam ediyor Turgutlu Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi'nin kar mesaisi devam ediyor

MANİSA - Turgutlu Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle çalışmalarını sürdürüyor. Yollar kapanmasın diye gece gündüz çalışan ekiplerin özverili çalışmaları sonucu ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Turgutlu Belediyesi, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından çalışmalarını gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kar yağışının etkili olduğu Dağyeniköy, Güney, Hacıisalar, Yunusdere, Ören, Kuşlar, Kabaçınar, Karaköy, Kayrak ve Gökgedik Mahalleleri ile Çayıralan Mevkisinde ulaşımın aksamaması ve olumsuz durumların yaşanmaması adına kar küreme çalışmaları yürütülüyor. Akşam saatlerinde başlayan çalışmalar gün içerisinde de devam etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Kentimizin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hemşehrilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları adına kar temizleme çalışmalarımıza akşam saatlerinden itibaren devam ediyoruz. Tüm halkımızın olumsuz hava koşullarında dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almalarını önemle hatırlatıyor, gece boyunca çalışmalarını sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Turgutlu Belediyesi'nin kar mesaisi devam ediyor

Turgutlu Belediyesi'nin kar mesaisi devam ediyor

Turgutlu Belediyesi'nin kar mesaisi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar - Yerel

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, kar, Yerel, Haberler

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