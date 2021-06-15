Turgut Reis Ortaokulu Öğrencilerinden Kütüphaneye Ziyaret

Turgut Reis Orta Okulu 5. Sınıf öğrencileri, Çanakkale Belediyesi Barbaros Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Turgut Reis Orta Okulu 5. Sınıf öğrencileri, Çanakkale Belediyesi Barbaros Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

15 Haziran 2021 Salı günü Turgut Reis Ortaokulu Öğretmeni Halime Çetin eşliğinde Barbaros Kütüphanesi'ni ziyaret eden öğrenciler, kütüphane faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kitap okumanın önemine vurgu yapılan ziyarette kütüphaneye de üye olan öğrenciler, okuma saati etkinliği gerçekleştirdi.

15. 06. 2021 14: 34

Kaynak: Habermetre