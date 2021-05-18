Turgut Kazan kimdir? Turgut Kazan kaç yaşında, nereli? Turgut Kazan hayatı ve biyografisi!
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Turgut Kazan kimdir? Turgut Kazan kaç yaşında, nereli? Turgut Kazan hayatı ve biyografisi!

Turgut Kazan kimdir? Turgut Kazan kaç yaşında, nereli? Turgut Kazan hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Turgut Kazan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Turgut Kazan kaç yaşında, nereli? Turgut Kazan hayatı ve biyografisi! Turgut Kazan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Turgut Kazan hakkında araştırmalar yapılıyor. Turgut Kazan kimdir? Turgut Kazan kaç yaşında, nereli? Turgut Kazan hayatı ve biyografisi!

TURGUT KAZAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1940 (81 yıl yaşında), Adana, Türkiye

1962 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukatlığa 1963 yılında başlamıştır ve halen avukatlık görevini sürdürmektedir. 1988-1996 yılları arasında 4 dönem İstanbul Barosu başkanlığı görevini yürütmüştür. Savunmasını üstlendiği eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında yazılan mektuba savcılığın işlem yapmamasını eleştirdiği için hakkında "3 yıl hapis ve meslekten men" cezası istemiyle dava açılmış ancak görevsizlik kararı verilmiştir. Halen Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Turgut Kazan Ekim 2012 itibarıyla İstanbul Barosu'nun Türkiye Barolar Birliği delegeleri arasında yer almaktadır.

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