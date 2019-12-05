TÜRFAD, futbola emek verenleri yaşarken ödüllendirdi

05.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:48

Gecede ayrıca Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ve Türk Modası'nı dünyaya tanıtan, moda elçisi ünvanlı, İzmirli ünlü Modacı Zuhal Yorgancıoğlu'na da Onur Ödülü verildi.

Konak Belediyesi'nin evsahipliğini üstlendiği Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi'nin 22 yıldır aralıksız sürdürdüğü 'İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır' adlı anma ve ödül törenine; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eski Bakanlar Atilla Koç ile Suat Çağlayan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, TÜRFAD Genel Başkanı Levent Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, ilçe belediye başkanları, İzmir Modacı Zuhal Yorgancıoğlu, spor kulüplerinin eski ve yeni yöneticileri, gazeteciler, sporcular ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gecenin sunumunu ise TRT eski spor spikeri Murat Ünlü yaptı.

VEFA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, Türkiye'de ilk futbol karşılaşmasının yapıldığı yer İzmir'dir. Ancak,İzmir'de tüm spor dallarında istenilen başarıyı elde edemediklerini söyleyen Vreskala, "İzmir'den sadece Göztepe Süper Lig'de. Göztepe Kulübü Başkanımıza teşekkür ediyorum. İzmir'in layık olduğu Göztepe Stadımız açılıyor. Alsancak ve Karşıyaka statlarımız da bittiği zaman İzmir gerçekten layık olduğu spor tesislerine kavuşmuş olacak" dedi. Vreskala, vefanın her insanda olması gereken bir duygu olduğunu belirterek, insanların yaşarken yaptıkları hizmetin karşılığını almasının çok anlamlı olduğunu ve vefanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Vreskala konuşmasının sonunda "Dostum" dediği Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a gecenin düzenlenmesinde verdiği büyük katkılar için teşekkür etti.

ÖRNEK BİR ETKİNLİK

TÜRFAD Genel Başkanı Levent Erdoğan da etkinliğin örnek bir etkinlik olduğunu belirterek, "Derneğimiz ülkemiz sporuna hizmet edenlerin yanında, onlarla birlikte faaliyette bulunmaktadır. Birçok alanda öncü olan ve ilkleri uygulayan, futbolun ilk oynandığı yer olan İzmir'de 'İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır' etkinliği ile de bir ilki yaşatmaktadır. Hizmetlerinde başarılı olmuş, yurt içi ve yurt dışında takdir ettiğimiz, sporumuzun bu günlere gelmesinde emeği olan değerli spor adamlarımıza vefa ve saygının gelecek kuşaklara aktarılması önemlidir. Unutulmamalıdır ki; tarihini ve değerlerini unutan toplumlar geleceğe umut ve başarıyı taşıyamazlar" diyerek ödül alan tüm spor emekçilerini kutladı.

Amatör ve profesyonel kulüplere her zaman destek veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da gecede yaptığı konuşmasında sporun birleştirici gücüne değinerek, milyonları bir araya getiren, farklı düşüncedekileri birleştiren yegâne olgunun spor olduğunu söyledi. Batur, Ulu Önder Atatürk'ün, "Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değerini anlamış olmak, ona kalpten sevgiyle bağlı olmak ve onu vatani görev saymak gerekir" dediğini de hatırlatarak, sporun bir kenara bırakılamayacak kadar gerekli, hafife alınamayacak kadar da olmazsa olmazımız olduğunu belirtti.

KONAK'A YENİ SPOR TESİSİ, VALİYE TEŞEKKÜR

Başkan Batur, konuşmasında Konak'ın açık ve kapalı spor tesisleri anlamında büyük bir ihtiyacı olduğunu dile getirerek, Narlıdere'de görev yaptığı süre içinde spora çok önem vererek, açık ve kapalı spor tesisleriyle donattıklarını ve Narlıdere'nin spor merkezi haline geldiğini söyledi. Batur, Konak'ta da spor alanında da tesisleşmeyi sağlamanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu kaydederek, "Tesis olmadan spor olmuyor. O nedenle Konak'ta öncelikle yüzme havuzu, spor salonu ve açık futbol sahasını projelerimizi programa aldık. Konak Belediyesi'ne ait bir kapalı bir spor salonumuz bile yok. Süratle bu tesis sorununu çözeceğiz. Tesisin olmadığı yerde spor da olmuyor. Özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle kanalıyla, Spor Bakanlığımız tarafından Tepecik Semtinde, Sayın Valimizin de onayıylabir futbol tesisi yapılacak. Biz de tesisin yapılacağı alanı vereceğiz. Konak'a birlikte çok güzel bir tesis kazandırmış olacağız. Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'a, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve bakanlığımıza teşekkür ederim" dedi.

SPORA HİZMET GÖZARDI EDİLEMEZ

Kendisi de uzun yılar futbol oynayan ve sporun içinden gelen bir belediye başkanı olan TÜRFAD'ın uzun yıllardır düzenlediği bu ödül töreninin bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten Batur, "Bu etkinlik aynı zamanda bir vefa örneği. Bu salonda çok değerli spor insanlarımız var. Bir zamanlar yeşil sahalarda önemli görevler üstlenmiş, milyonları bir araya getiren, galibiyetlerde sevindiren isimlerle bir aradayız. Onların Türk sporuna yaptığı hizmetler hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Hepsi bu gecede aldıkları ödülleri sonuna kadar hak eden sporcularımız ve spor insanlarımız" diyerek ödül alanları kutlayarak Türk sporuna verdikleri katkılarından dolayı teşekkür etti.

13 dalda 44 ödülün verildiği gecede Başkan Abdül Batur'a da evsahipliği yapmasından dolayı teşekkür plaketi sunuldu.

Kaynak: Bültenler