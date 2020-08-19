Türel, Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi'nde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanı olan Menderes Türel'i DokumaPark'taki "Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi"nde misafir etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanı olan Menderes Türel'i DokumaPark'taki "Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi"nde misafir etti. Türel, Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı sırasında smokinine sığmadığı için kenarlarını kestirdiği ve konuşma metninin yer aldığı el kartlarını müzede görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

DokumaPark'taki açılış için gün sayan 'Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi' şehrin ileri gelenlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Hakan Tütüncü, Menderes Türel'i de DokumaPark'taki "Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi"nde misafir etti. Tütüncü, kuruluş aşamasını yakından takip ettiği müzenin rehberliğini de kendisi üstlendi.

Türel: "Tebrik ediyorum"

Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ndeki, Altın Portakal Film Festivali için ayrılan bölümde geçmiş yılların festival zarfları arasında yer alan bir detay Menderes Türel'in ilgisini çekti. Belediye başkanlığı döneminde festivalin açılış konuşması için kullandığı el kartlarını müzenin vitrininde gören Türel, şaşkınlığını gizleyemedi. Çok büyük bir heyecan ile festivale hazırlandıkları o gün smokininin cebine sığmadığı için kenarlarını kestirdiği kartları yıllar sonra Bir Zamanlar Antalya Müzesi'nde görünce, Başkan Tütüncü'ye "Bunları nereden buldunuz? Gerçekten sizleri tebrik ediyorum" dedi. Müze ziyareti sırasında eski Antalya fotoğrafları arasında kendi çocukluk fotoğrafını, ablası ve annesi ile gittiği bir etkinliğin ölümsüzleştiği anları gören Türel, eski zamanları yad etti. Antalyaspor'un anlatıldığı bölümü de gezen Türel, o zamanki kurucu oyuncuların fotoğrafını uzun uzun inceledi.

"Bu müze Antalya'nın geçmişini anlatıyor"

Menderes Türel'e müzenin her bölümünü gezdiren ve en ince ayrıntısına kadar anlatan Tütüncü, bu müzenin Antalya'nın geçmişini, tarihini anlattığını dile getirdi. Menderes Türel'le birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini dile getiren Tütüncü, "Birlikte görev yaptığımız yıllarda Eski Dokuma Fabrikasını Kent Park ve Kültür Sanat Adası olarak Antalya halkına kazandırma gayretlerimize destek veren Menderes Türel Başkanımızı 'Bir Zamanlar Antalya Kent Müzesi'nde misafir etmekten onur duydum. Antalya'nın geçmişinin izlerini taşıyan müzemizde birlikte anılara yolculuk yaptık. Hem güldük, hem duygulandık. Menderes Başkanımızın ilgilerine ve takdirlerine çok teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA