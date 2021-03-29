TURBELDAK 2021 yılının ilk parkurunu Kurşunlu Şelalesi'nde tamamladı
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TURBELDAK 2021 yılının ilk parkurunu Kurşunlu Şelalesi'nde tamamladı

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TURBELDAK 2021 yılının ilk parkurunu Kurşunlu Şelalesi'nde tamamladı

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) 2021 yılının ilk parkurunu Saruhanlı Saruhanbey Doğa Sporları Kulübü (SABEDOK) ile Salihli Kurşunlu Şelalesi'nde tamamladı.

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) 2021 yılının ilk parkurunu Saruhanlı Saruhanbey Doğa Sporları Kulübü (SABEDOK) ile Salihli Kurşunlu Şelalesi'nde tamamladı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Dağcılık Akademisi, pandemi sebebiyle verilen uzun bir aranın ardından ilk parkurunu gerçekleştirdi. Aynı zamanda 2021 yılının ilk etkinliği de olan parkur yürüyüşü Kurşunlu Şelalesi ve çevresinde yapıldı. Saruhanlı SABEDOK Kulübü ile ortak düzenlenen yürüyüşte 37'si TURBELDAK üyesi olmak üzere toplamda 76 kişi katılım gösterdi.

Düzenlenen parkur yürüyüşü ile ilgili değerlendirmede bulunan Yaz - Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Pandemi nedeniyle verilen uzun bir aradan sonra bu yılki ilk etkinliğimizi düzenledik. Salihli Kurşunlu Şelalesi'ndeki güzel bir parkuru, Saruhanlı Sabedok Kulübü ile birlikte 76 katılımcıyla sorunsuz bir şekilde bitirdik. Dağcılık Akademimizden 30 öğrenci 7 yetişkinle bu etkinliğe katıldık. Öğrencilerimiz haftaya yapılacak sınav öncesi hem streslerini attılar hem de doğanın bizlere sunduğu muhteşem güzelliklerinin içinde moral kazandılar. Haftanın bir günü dahi olsa internet ve cep telefonlarından, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyen herkesi Dağcılık Akademimize bekliyoruz" dedi.

TURBELDAK'ın etkinlikleri ile eğitimleri hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaatta bulunulabilir. - MANİSA

TURBELDAK 2021 yılının ilk parkurunu Kurşunlu Şelalesi'nde tamamladı
TURBELDAK 2021 yılının ilk parkurunu Kurşunlu Şelalesi'nde tamamladı
TURBELDAK 2021 yılının ilk parkurunu Kurşunlu Şelalesi'nde tamamladı
TURBELDAK 2021 yılının ilk parkurunu Kurşunlu Şelalesi'nde tamamladı
TURBELDAK 2021 yılının ilk parkurunu Kurşunlu Şelalesi'nde tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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