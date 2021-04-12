Turanşah kimdir? Uyanış Büyük Şelçuklu Melik Turanşah kimdir? Ogün Kaptanoğlu kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu Melik Turanşah kimdir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Melik Turanşah kimdir? Turanşah kimdir? Uyanış Büyük Şelçuklu Melik Turanşah kimdir? Ogün Kaptanoğlu kimdir?

TRT 1 kanalının en çok dizilenen ve geniş kitlelerce büyük beğeni toplayan tarihi dram türündeki dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünde sürpriz bir isim kadroya dahil oldu. Yeni bölümden itibaren Ogün Kaptanoğlu da izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu, TRT'nin en çok sevilen dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah'ın amcaoğlu Turanşah karakterini canlandıracak. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Melik Turanşah kimdir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Melik Turanşah kimdir? Turanşah kimdir? Uyanış Büyük Şelçuklu Melik Turanşah kimdir? Ogün Kaptanoğlu kimdir? İşte detaylar haberimizde…

TURANŞAH KİMDİR?

Turanşah, tam adı Melikü'l-Muazzam Şemsüddevle Fahreddin Turanşah (ö. 27 Haziran 1180, İskenderiye), Eyyubi meliki. Eyyubiler Yemen Emiri (1174-1180), Eyyubiler Baalbek Emiri (1197), Eyyubiler Şam Emiri ve Eyyubiler İskenderiye Emiri (1179-1180). Yemen Eyyubiler hanedanının (1174-1229) kurucusudur.

Salaheddin Eyyubi'nin ağabeyiydi. Onun tarafından Yemen'i almakla görevlendirildi. 1174'te Zebid ve Aden'i, ertesi yıl da San'a'yı ele geçirdi. Kısa bir süre sonra Yemen Emirliği yanında Suriye valiliğine atandı; üç yıl Şam'da kaldı ve daha sonra getirildiği İskenderiye valiliği sırasında öldü. Turanşah'ın Yemen'de kurduğu Eyyubi hanedanı, Resulilerin bölgeye egemen olduğu 1229'a değin varlığını sürdürdü.

TURANŞAH KİMİN OĞLUDUR?

Turanşah (11th century - 1096), Kirman Selçuklu meliki, Kavurd Bey'in oğludur.

TURANŞAH'IN HÜKÜMDARLIĞI

Kardeşi Sultanşah'ın ölümünden sonra tahta çıktı. Görev süresi boyunca, Selçuklu ilişkileri yeniden kötüleşti, Terken Hatun kendileri ile savaş durumuna geçti. 1097'de Fars Vilayeti Terken Hatun ile yaptıkları savaşı kazanmış olsa da savaşta aldığı yaralar nedeniyle kısa bir süre sonra öldü.

Kirman'daki Melik Turanşah Camii, onun emriyle inşa edildi.

OGÜN KAPTANOĞLU KİMDİR?

Ogün Kaptanoğlu (d. 29 Aralık 1977, İzmir), Manken, sinema ve dizi oyuncusudur.

1989 yılında Hülya Avşar ve Hakan Ural'ın başrollerini oynadığı Fotoğraflar adlı sinema filminde "Ahmet" rolünü canlandırdı. Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı 3,5 filmlerinde yer aldı. Parmaklıklar Ardında dizisinde güçlü, prensipli ama aşkı için birçok prensibinden vazgeçen gardiyan Cengiz rolünü oynamıştır. 4 sezon boyunca Karagül dizisinde "Yüzbaşı Oğuz Kılıçoğlu" karakterini canlandırmıştır. Son olarak yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı isimli sinema filminde rol almıştır.

FİLMOGRAFİSİ

• Fotoğraflar (Ahmet)

• Hababam Sınıfı Merhaba (Tipsiz)

• Büyük Buluşma

• Hababam Sınıfı Askerde (Tipsiz)

• Hababam Sınıfı 3,5 (Tipsiz)

• Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Osman)

• Kardan Adamlar (Can)

• Taşların Sırrı (Murat)

• İstiklal: Kara Yılan

• İstiklal: Şehit Şerife Bacı

• Senin Uğruna (Selçuk)

• Yağmurdan Sonra (Zülfü)

• Tek Türkiye (Tolga)

• Parmaklıklar Ardında (Cengiz Gürsoy)

• Konak (Kurtuluş)

• Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki De Kumru (Tan)

• Cehennem 3D (Ahmet)

• Ay Tutulması (Veysel)

• Keşanlı Ali Destanı (Bülent Onaran)

• Vatan Yarası (Mustafa Kemal)

• Karagül (Yüzbaşı Oğuz Kılıçoğlu)

• Deli Gönül (Ahmet Ertuğrul)

• Çocuklar Sana Emanet

• Diriliş Ertuğrul (Titan)

• Mehmetçik Kut'ül Amare (Yüzbaşı Hamilton)

• Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı