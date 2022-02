Turabi Survivor'da neden yok? Turabi Survivor'a katılacak mı? Turabi Survivor'a ne zaman katılacak? Survivor'da Turabi neden yok?

Turabi Survivor'a katılacak mı? sorusu Survivor All Star 2022 sezonunda Survivor izleyicilerinin Turabi Çamkıran'ı görememesi üzerine merak konusu oldu. Peki, Turabi Survivor'a ne zaman katılacak? Turabi Survivor'da neden yok? Turabi Survivor All Star'a katılacak mı? Survivor'da Turabi neden yok? Turabi All Star'da neden yok detaylar haberimizde...

TURABİ SURVİVOR'DA NEDEN YOK?

Survivor ünlüler ve gönüllüler fragmanında Turabi'nin yer almaması üzerine çok sayıda Survivor izleyicisi Turabi Çamkıran'a Survivor'da neden olmadığını ve ilerleyenler günlerde veya sezonlarda Survivor'da olacak mısın sorularını yöneltti. Turabi Çamkıran'dan konu ile ilgili açıklama geldi:

"Merhaba arkadaşlar, artık şu sorunuza cevap vereyim; 'Survivor All Star'da var mıyım yok muyum?' Öncelikle bütün söylediklerinize katılıyorum. Eğer 15 yaşımdaki halimle konuşuyor olsaydınız, 'Turbo Turabi'siz Survivor All Star takımı mı olur? Beni nasıl aramazlar ya' derdim. Şahıslar değil arkadaşlar, programın kendisi efsane. Ben veya diğerleri olsun olmasın, Survivor her türlü izlenir. İlk seferde ismimin açıklanmaması, olmayacağım anlamına gelmiyor. Bunları söylemem, olacağım anlamına da gelmiyor. Biliyorsunuz, Survivor sürprizlerle dolu. Acun abi de ters köşe yapmayı herkesten iyi biliyor. Bu sezon mu olur, son aylarda mı olur, yoksa önümüzdeki sezon mu olur bilmem. Tek bildiğim bir şey var, umarım Survivor yarışmacıları ekstra iyi hazırlanmışlardır ve umarım son aya ekstra enerji bırakırlar. Düşünsenize son ay gelip kupayı alıp eve gidiyormuşum. Valla böyle bir hareket bekliyorum kendimden."

TURABİ SURVİVOR'A KATILACAK MI?

Turabi'nin Survivor'a katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Turabi konu hakkında açık kapı bıraktı ve kendisinin de Survivor 2022'ye katılıp katılmayacağının henüz belirsiz olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde veya sezonlarda Survivor'da tekrardan yarışabileceğini ifade eden Turabi Çamkıran yarışmacılara sözleriyle gözdağı da verdi.

TURABİ SURVİVOR'A NE ZAMAN KATILACAK?

Turabi'nin Survivor'a katılacağı henüz netlik kazanmadı ancak kendi açıklamasına göre yarışmanın orta veya sonlarına doğru yarışmaya katılma ihtimalinin olduğu iddia edilmekte.

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran 3 Temmuz 1987, Mersin doğumlu Türk oyuncu, dansçı ve dövüşçüdür.

3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 6. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.

