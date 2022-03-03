'Tüp bebek tedavisinde en önemli faktör annenin yaşı'

Güven Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Nafiye Karakaş Yılmaz, tüp bebek tedavisinde anne adayının yaşının ve yumurta kalitesinin önemli olduğunu söyleyerek, "Bilimsel veriler tüp bebek tedavisinin başarısında en önemli faktörün anne adayının yaşı olduğunu göstermektedir" dedi.

Ankara Güven Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi lansman toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzman hekimler tarafından, 'Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Uygulanır?', 'Onkorfertilite ve Tüp Bebek', 'PGT (Preimplantasyon Genetik Tetkik)' konu başlıkları ele alındı. Tüp bebek tedavisindeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Güven Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Nafiye Karakaş Yılmaz, anne adayının yaşının hem yumurta rezervi hem yumurta kalitesi açısından önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "Yumurtalık rezervinin iyi olması tüp bebek tedavilerinde yanıt alma oranlarını artırırken, adet döngülerinde ve donma-çözme döngüleri ile daha sonra denenecek döngülerdeki toplam gebelik oranlarında artış sağlar. Bilimsel veriler tüp bebek tedavisinin başarısında en önemli faktörün anne adayının yaşı olduğunu göstermektedir. İleri yaşın yanı sıra, yumurtalık rezervini olumsuz etkileyecek diğer faktörlerde, erken menopoz riski, kemoterapi ya da radyoterapi gibi tedaviler, yumurtalıkta yer işgal eden endometrioma yani çikolata kisti gibi kistler ve yumurtalıkları ilgilendiren ameliyatlar" diye konuştu.

ERKEK FAKTÖRÜ TÜP BEBEKTE ÖNEMLİ Mİ?

Tüp bebek nedenleri arasında erkek kısırlığının önemli bir bölümü oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Erkek kısırlığının çoğunluğunda neden bulunamazken bazen, testise ait hastalıklar, genetik faktörler, hormonal problemler, enfeksiyon, sigara, alkol kullanımı, çevresel faktörler, kimyasal maruziyetler ve aşırı kilo erkek kısırlığına neden olabilir. Kanser tedavileri de hem kadında hem de erkekte yumurta sayı ve kalitesini bozabilir. Bu nedenle kanser tedavileri öncesinde üreme fonksiyonunun korunması için yumurta toplama ve dondurma işlemi veya embriyo dondurma işlemi ya da uygun hastalarda yumurtalık dokusunun dondurulma işlemi yapılması önerilmektedir. Mevcut çocuğun hastalığının tedavisi için uygun donör bulunamaması durumunda, kök hücre veya ilik nakli için HLA uygun kardeş doğumunun gerekliliği halinde, anne baba adaylarında SMA, DMD, translokasyon gibi bilinen bir tıbbi genetik problem olup tüp bebek işlemi yapılarak elde edilen embriyolardan embriyo biyopsisi ve PGT (preimplantasyon genetik tetkik) yapılıp genetik tetkik sonucu sağlıklı olduğu saptanan embriyonun transferi ile gebelik önerilen durumlarda tüp bebek tedavisi uygulanır."

'KISIRLIĞA YOL AÇABİLİR'

Tüp bebek uygulamasına ihtiyacı olan bir başka hasta grubununun endometriozis (çikolata kisti) hastalığı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Endometriozis hastalığı hastalarda ağrı ya da kısırlık sorununa yol açarak karşımıza çıkar. Endometriozis hastalığı ayrıca endometrioma adı verilen çikolata kistlerine de yol açabilir. Endometriozis ve çikolata kistleri yumurta sayısını ve kalitesini bozarak, ayrıca tüplerin taşıyıcı kanalların fonksiyon görmesini engelleyerek ve karın içinde yumurtanın döllenmesini de etkileyecek olumsuz ortam yaratarak kısırlığa yol açabilir. Tüp bebekte başarı özellikle ilk 3-4 tüp bebek denemesinde daha yüksektir. Bu nedenle özellikle ilk denemelerde konusunda deneyimli tüp bebek uzmanı tarafından değerlendirilmek çok önemlidir" ifadelerini kullandı.