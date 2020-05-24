Tunuslu sporcu, sokağa çıkma yasağına rağmen antremanlarına ara vermedi Tunuslu Karma Dövüş Sanatları (MMA) sporcusu Abdurrahman ed-Dureydi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, müsabakalara ara verilmesi ve sokağa çıkma yasağına rağmen evinin çatısında oluşturduğu mütevazı alanda antremanlarına devam ediyor.

Tunuslu Karma Dövüş Sanatları (MMA) sporcusu Abdurrahman ed-Dureydi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, müsabakalara ara verilmesi ve sokağa çıkma yasağına rağmen evinin çatısında oluşturduğu mütevazı alanda antremanlarına devam ediyor.

Pandemi sürecinde alınan ve yaşamın pek çok alanında tesiri hissedilen önlemler spor dallarını da etkiledi. Salgın nedeniyle tüm spor faaliyetlerinde verilen ara, sporcuların da hayatlarında değişikliklere yol açtı.

Kovid-19 nedeniyle çeşitli önlemlerin alındığı ülkedelerden biri olan Tunus'ta yaşayan MMA sporcusu Dureydi (29), ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle aksayan antremanları için alternatif çözümler bulmaya gayret sarf ediyor.

Suudi Arabistan'da 2015'te düzenlenen Arap Şampiyonası ile 2017'de Afrika şampiyonu Mehdi Buaziz ile karşılaştığı müsabakada en iyi Kickboks sporcusu unvanını kazanan, Arap, Afrika ve yerel müsabakalarda yüksek dereceler elde eden Dureydi, bu seferki mücadelesini ringlerde değil de kendine mahsus bir durumda, kısıtlı imkanlar karşısında verdiğine dikkati çekti.

Tunuslu sporcu başkent Tunus yakınlarındaki evinin çatısında kilim, ip, noylan torba gibi basit düzeneklerle iptidai bir çalışma alanı oluşturduğunu ifade etti.

"Şartlarla uyumlu çözümler"

"İçinde bulunduğumuz zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla sonuçsuz bir mücadeleye girmek yerine bu durum karşısında uyumlu ve yapıcı çözümler bulmamız gerekiyor." diyen Tunuslu sporcu, evinin çatısında hazırladığı mütevazı spor salonu ile müsabakalar için formunu ve gayretini korumuya çalıştığını aktardı.

Spor yaşamının Tunus ve Afrika şampiyonlukları olan güreşçi amcası Amir ed-Dureydi'den esinlenerek başladığına işaret eden Dureydi, İngiliz boksu, kung fu gibi çeşitli spor dallarıyla meşgul olduktan sonra karışık dövüş sanatlarında yoğunlaştığını belirtti.

Dureydi, 9 yaşından bu yana antremanlarına bilfiil devam ettiğini, karantina ya da spor salonuna gidememenin profesyonel bir sporcu için engel teşkil etmeyeceğini söyledi.

Kum torbası, araç lastiği, su şişesi, ip ve kilim gibi basit parçalarla antreman sahasının oluşturduğunu söyleyen Dureydi, sporcunun her daim formda olması ve disiplinli çalışması gerektiğini vurguladı.

Ramazan ayında da çalışmalara devam etti

Dureydi, ramazan ayında da çalışmalarına ara vermediğini, antremanların zamanlamasında değişiklikler yaptığını, haftanın 6 günü antreman yaptığını ve beslenmesine özen gösterdiğini belirtti. Ramazan ayında antremanlarını; iftardan sonra ve sahurdan önce yaptığını söyledi.

Antremanlarına düzenli ve disiplinli şekilde devam ettiğini belirten Dureydi, oluşturduğu çizelgeye göre hareketlerini yaptığını kaydetti.

Dureydi, evde kalınan bu günlerde zorlukların üstesinden gelineceğini, gayreti elden bırakmamak gerektiğini vurguladı.

Tunuslu sporcu, antrenörü Adil Hamdi sayesinde 2011'de tanıştığı karma dövüş sporlarında gerçekleştirmek istediği hayalleri olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA