Tunuslu futbol takımından, hükümete, İtalya'ta toplu göç tehdidi

Tunus profesyonel 1. futbol liginde oynayan CS Chebba Kulübü Destek Koordinasyonu, takımın faaliyetlerinin askıya alınmasına tepki olarak, Şabbe (Chebba) kentinden İtalya'ya düzensiz toplu göç başlatma tehdidinde bulundu.

Tunus profesyonel 1. futbol liginde oynayan CS Chebba Kulübü Destek Koordinasyonu, takımın faaliyetlerinin askıya alınmasına tepki olarak, Şabbe (Chebba) kentinden İtalya'ya düzensiz toplu göç başlatma tehdidinde bulundu.

Tunus Futbol Federasyonunun (FTF) 17 Ekim'de takımın faaliyetlerini askıya alma kararının ardından CS Chebba Kulübü Destek Koordinasyonu, Cumhurbaşkanlığı ve hükümete kararın iptali için perşembe gecesine kadar mühlet verdi.

AA muhabirine konuşan Koordinasyon sözcüsü Vehib Garsallah, kararın iptali edilmemesi durumunda Şabbe kenti sakinlerinin İtalya'ya toplu göç başlatacağını, bu bağlamda şu ana kadar 1943 kişinin göç edecekler listesine adını yazdırdığını ifade etti.

Garsallah, karardan dönülmemesi durumunda kent sakinlerinin 47 tekneyle İtalya'ya göç edeceğini dile getirdi.

FTF, 17 Ekim'de, yeni sezon başvuru dosyasını tamamlamadığı için, takımın faaliyetlerini askıya alma ve 2020-2021 müsabakalarına katılmaktan men etme kararı almıştı. Karara tepki olarak Şabbe kentinde genel grev başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti