ilk sağlık radyosu "Hayat FM" salgın döneminde umut oldu (2)

NACEH ZEGDAVİ - Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası halkı sağlık konularında bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak hedefiyle kurulan "Hayat FM" yayınlarıyla büyük ilgi görürken, aşı oranlarının artmasında da önemli rol oynadı.

Kurulumu Şubat 2021'de tamamlanan "Hayat FM", Kayravanlı doktor Muhammed Livan'ın ön ayak olmasıyla hayata geçirilen bir proje.

Sağlıkla ilgili haber ve programların yayınlandığı radyo, zamanla yerel ve ulusal düzeyde sağlık eğitimini de derinden etkileyen iddialı bir medya kurumuna dönüştü.

Tunus'ta, Hayat FM sayesinde sağlık konusunda faydalı bilimsel bilgiler ve toplumsal bilincin artmasına katkı sağlayan haberler daha fazla insana ulaştı.

Salgın sürecinde halkı bilgilendirmeye, Kovid-19'la mücadele prosedürlerine uymaya ve aşının önemine ilişkin yayınlarıyla ön plana çıkan Hayat FM, halk sağlığının korunmasında önemli katkı sağladı.

"Hayalimizdeki radyo fikrini hayata geçirdik"

Radyonun haber spikeri Sümeyye Hamdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benim için bir rüya olan Hayat FM projesi, Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu (HAICA) tarafından onaylandıktan sonra çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Radyo fikrimiz, ekipmanları almaya başlamamız ve lojistik çalışmalarımız neticesinde yavaş yavaş gerçek anlamda hayata geçmeye başladı. Bu şekilde, hayalimizdeki radyo fikrini hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.

Tunus Gazetecilik Yüksekokulundan mezun olan Hamdi, "Haber departmanının editoryal çizgisi, bütünsel bir yaklaşımla sağlık ile ilgili içerikler oluşturmaya yönelik. Haber bültenleri, içerik ve yoğunluğa göre sabahtan akşama kadar altı farklı saatte sunulmakta." dedi.

Memleketi Kayravan'a yerleşmeden önce birçok medya kuruluşunda çalıştığını belirten Hamdi, şunları kaydetti:

"Ekip olarak, olumlu ve bir amacı olan, izleyiciler için yararlı olduğuna inandığımız sağlık ile ilgili haberler i araştırıyoruz. Haber ve medya içeriği, yayın kurulu gözetiminde, radyonun doğruluk ve tarafsızlık vizyonuna uygun olarak son halini alıyor."

"Hayat boyu kullanılacak bilgileri aktarıyoruz"

Hayat FM Genel Müdürü Dr. Muhammed Livan ise radyonun hedefini, "İnsanların yaşamları boyunca faydalanacakları ve ihtiyaç duyacakları bilgileri haber leştirerek onlara ulaştırmak." şeklinde özetledi.

Dinleyicilere günlük hayatta işlerine yarayacak faydalı bilgiler verebilmek için yayın yaptıklarını vurgulayan Livan, "Bilimsel yaklaşımla, çeşitli sağlık alanlarında uzmanlaşmış konuklarımız aracılığıyla doğru ve faydalı bilgileri ulaştırmanın yanı sıra sağlık ile ilgili yanlış bilgileri de düzeltmek en büyük önceliklerimiz arasında." diye konuştu.

Birçok ulusal ve uluslararası kurumdan yardım aldıklarını belirten Livan, şunları söyledi:

"Profesyonel gazetecilerimiz tarafından gerçekleştirilen standart bilgi toplama ve araştırma aşamasından sonra doğru ve güvenilir bulduğumuz bilgileri haber leştiriyoruz. Özellikle sağlık alanında yaptığımız haberler in kaynaklarının güvenilir ve işin ehli olmaları gerekiyor, bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Birleşmiş Milletlerin yanı sıra kamuya ait ulusal kurumların onayladığı bilgileri paylaşıyoruz."

Hayat FM yayına başladıktan sonra Kayravan'da aşı oranları arttı

Aynı zamanda Kayravan Tıp Derneği Başkanı da olan Livan, "Radyomuzun Kayravan'da olması hasebiyle bu kentte önemli bir dinleyici kitlesine ulaştık. Salgın sürecinin başında Kayravan'da aşılanma oranı düşük seviyelerde kaldı. Fakat radyomuzun yayın hayatına başlaması ve yaptığımız yayınlarla kentteki aşılanma oranı yüksek seviyelere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Hayat FM'in kuruluş hikayesini ise Livan, şöyle anlattı:

"Sağlık radyosu fikrimiz 2009 yılına dayanmakta. Bölgede faaliyet gösteren Tıp Derneğinin sempozyumlarında ve düzenlenen sağlık etkinliklerinde bu fikrimizi dile getirdik. Özellikle 2009 yılında Kayravan'ın 'İslam Kültür Başkenti' seçilmesi vesilesiyle daha geniş kitlelerle bu fikrimizi paylaşma imkanı bulduk. Salgın sürecinde sağlık alanında yaşanan zorlukların artması Haziran 2020'de radyo fikrini hayata geçirmemize vesile oldu. Sağlık alanında yaşanan bilgi eksikliklerini yaptığımız yayınlarla gidermeye çalıştık."

Radyoda müzik yayını da yaptıklarını aktaran Livan, "Sağlık haberler i ile mutluluk yaymak istiyoruz. Radyomuzda seçilen müzikler de bilimsel bir yaklaşımla psikologlar tarafından belirleniyor. Terapi amaçlı müziklerimiz Hayat FM'e has." dedi.