Tunus'ta gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus'ta gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı

Tunus'ta gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı
Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Tunus'ta bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Tunus'ta bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Sidi Hüseyin semtinde birkaç gün önce gözaltına alındığı polis karakolunda ölen genç için protesto gösterisi düzenleyen onlarca vatandaş ve aktivist, başkentin sembolik Habib Burgiba Caddesi'ndeki tiyatro binası önünde toplandı.

Göstericiler, "Polis şiddetine son, halkı infaz edenlere son", "Özgürlük, özgürlük, polis devletine son", "Evlatlarımız polisin kurbanı" sloganları atarak tiyatro binası yakınındaki Tunus İçişleri Bakanlığı binasına doğru yürüyüşe geçti.

Bu sırada gözaltında hayatını kaybeden gencin yaşadığı Sidi Hüseyin semtinden bir grup gösterici, yürüyüşe geçen gruba katıldı. Bu sırada, İçişleri Bakanlığı çevresinde önlem alan güvenlik güçleri ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Şişe, sandalye ve çevredeki demir bariyerleri fırlatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale ederken çevredeki mağazalar da kepenklerini kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Tunus'ta bir genç, 8 Haziran'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve burada yaşamını yitirmişti. Gencin cenazesi 9 Haziran'da defnedilmişti.

Aynı şekilde, 9 Haziran'da sosyal medya platformlarında, gencin ölümü sırasında bölgede yaşanan protestolarda, bir gencin çıplak vaziyette sokakta polisler tarafından darbedildiği görüntüler gerginliğe sebep olmuştu. Gencin hayatını kaybettiği Sidi Hüseyin Mahallesi'nde olaylar tırmanmış, bölgedeki göstericiler gece saatlerinde lastik yakarak yolları kapatmıştı. Güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Ahmed isimli gencin ailesi ölümünden dolayı güvenlik güçlerini suçlarken İçişleri Bakanlığı gencin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı ancak bakanlık Sidi Hüseyin Mahallesi'nde gösteriler sırasında bir genci, elbiselerini çıkardıktan sonra darbeden polislerin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı
Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı
Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
Bir gencin gözaltında hayatını kaybetmesi protesto edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunus'ta gözaltındayken ölen genç için protesto gösterisi yapanlarla polis arasında arbede yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 23:21:00. #1.15#

title