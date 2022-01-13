Tunus'ta Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi mensupları açlık grevini sonlandırdı

Tunus'taki "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi" mensupları, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı olağanüstü kararları protesto etmek için 23 Aralık'ta başlattıkları açlık grevini sonlandırdıklarını duyurdu.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi Sözcüsü İzzeddin el-Hazki, başkent Tunus'ta düzenledikleri basın toplantısında, "Açlık grevimiz amacına ulaştı, şimdilik grevimizi askıya alıyoruz. Mücadelemiz darbeciler gidene kadar farklı eylemlerle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Anayasa Profesörü Cevher bin Mübarek ise "darbeye karşı birlik zamanı olduğu" söyledi.

"Gösteri yasağı siyasi, yarın düzenleyeceğimiz gösteriye herkesi davet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarını "darbe" olarak nitelendiren ve "darbeye karşı direnmeye devam edeceklerini" söyleyen Bin Mübarek, "Koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle alınan gösteri yasağı siyasi bir karardır. Darbeye karşı Habib Burgiba Caddesi'nde yarın düzenleyeceğimiz gösteriye herkesi davet ediyoruz." dedi.

Açlık grevindeki milletvekili hastaneye kaldırıldı

Öte yandan açlık grevine katılan Nahda Hareketi Milletvekili Mahbube bin Deyfallah'ın sağlık durumunun kötüleştiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Tunuslu muhalifler 14 Ocak'ta Said'in kararlarına karşı gösteri çağrısı yaptı

Aralarında birçok siyasi parti ve aktivistin de bulunduğu muhalifler, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını 2011'deki devrimin yıl dönümü olan 14 Ocak'ta düzenleyecekleri gösterilerle protesto edeceklerini duyurdu.

Nahda Hareketi, eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi başta olmak üzere birçok siyasi ve sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Said'in Meclisin çalışmalarını durduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz kararlarını protesto etmek için düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı yaptı.

Siyasi partilerden Demokratik Akım Partisi, Cumhuriyetçi Parti, Emek ve Özgürlükler için Demokratik Blok, Özgür Anayasa Partisi ve İşçi Partisi de yaptıkları açıklamalarla 14 Ocak'ta gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Tunus hükümeti gösterileri yasakladı

Tunus hükümeti ise dün yapılan açıklamayla, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında birtakım tedbirler alındığını" bildirdi.

Yapılan açıklamada, iki hafta süreyle 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, kapalı ve açık alanlarda gösteri ve toplantıların yasaklandığı belirtildi.

Tunuslu muhalifler ise söz konusu kısıtlama kararlarının siyasi olduğunu, 14 Ocak'ta planlanan gösterilere katılım göstereceklerini duyurdu.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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