Tunceli Zabıta ile Tartışan Seyyar Satıcılar Organik Ürünlerini Sokağa Döktü

Zabıta ile tartışan seyyar satıcılar organik ürünlerini sokağa döktü

TUNCELİ'de, çarşı merkezinde bulunan sokakta organik sebze ve meyve satan seyyar satıcılara zabıta ekiplerinin, 'Burayı terk edin' demesi üzerine seyyar satıcılar, satacakları ürünleri sokağa dökerek zabıta ekiplerinin bu kararını protesto etti. Yaşananlarla ilgili olarak Tunceli Belediye yetkilileri, zabıta müdürünün habersiz bir şekilde bunu yaptığını ve hakkında soruşturma başlatarak açığa alındığını söyledi.

Tunceli çarşı merkezinde uzun yıllardır belediyenin izniyle yöresel organik sebze ve meyve satışı yapan seyyar satıcılar ile zabıta arasında bugün öğlen saatlerinde gerginlik yaşandı. Seyyar satıcılar, Zabıta ekiplerinin kendilerine müdahale etmesi üzerine sebze ve meyveleri yere dökerek tepkilerin gösterdiler. Çarşı merkezinde bulunan yöresel organik pazarına giden belediye ekipleri, seyyar satıcılara, "market ve manavlar hakkınızda şikayetçi olmuştur. Bu bölgede satış yapmanız yasaklanmıştır, bu nedenle başka bir bölgeye gitmenizi istiyoruz' dedi. Bunun üzerine seyyar satıcıları köylerden toplayıp getirdikleri organik, salatalık, erik, alıç, kiraz, vişne domates, biber ve diğer ürünlerini zabıta ekiplerini protesto etmek için tezgahlarını ters çevirerek sokak ortasına döktü. Vatandaşların bu şekildeki protestosu üzerine zabıta, bölgeyi terk etti.

Organik ürünler pazarında seyyar satıcılık yapan Feti Kaya, organik ürün satarak eve ekmek götürüp çocuklarını okuttuğunu söyledi. Kaya, 'Ben burada köyden kendim yetiştirdiğim organik salatalık ve köyden satın aldığım organik vişne satıyorum. Yılardır burada bu işi yapıyoruz. Burası yöresel organik ürünlerin satıldığı bir yer, belediye bu alanı bize tahsis etmiş ama çevredeki manav ve marketler bizi şikayet etmiş. Kaldırılmamızı istemiş, zabıta hiçbir gerekçe göstermeden bizi buradan çıkarıyor. Biz organik olan ürünler satıyoruz, marketler hormonlu ve sera malı ürünler satıyor. Bizim sattığımız sebze ve meyveler tamamen organik ürünler. Kaldı ki belediye burada satmamızı istedi, şimdi bizi marketlerin şikayeti üzerine başka yere göndermek istiyorlar. Biz burada sattığımız ürünler ile çocuklarımızı okutuyor evimizi geçindiriyoruz. Kar bile etmiyoruz bize aç kalın açıkta kalın diyorlar" dedi.

'BİZ BURADA BELEDİYENİN İZNİ İLE SATIŞ YAPIYORUZ"

Organik ürün satıcılarından Naciye Yılmaz ise, burada belediyenin izni ile satış yaptıklarını hatırlatarak, "Köylünün yetiştirdiği ürünleri satıyoruz, hepsi sağlıklı ve tamamen organik ama marketçiler daha fazla kar etmek için bizi şikayet ederek vatandaşa organik olmayan hormonlu ürünler satmak istiyorlar. Biz ekmek paramız ve geçimimizi sağlamak için bunu yapıyoruz. Halkımızın sağlığı için köylünün yetiştirdiği organik ürünleri satıyoruz, ama zabıta bizden yana değil marketçilerden yana tavır koyarak bizi buradan çıkarmak istiyor" diye konuştu.

TUNCELİ BELEDİYESİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Tunceli Belediyesi yetkilileri ise, Zabıta Müdürü Erdem Gültekin'in kendi inisiyatifi ile Belediye Başkanvekili ve yardımcılarının talimatı olmadan organik meyve sebze satan seyyar satıcıları yerinden çıkarmak için zabıta ekiplerini gönderdiğini söyledi. Ayrıca, üstlerinin izninin olmaması nedeniyle za.bıta müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını ve soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığını söylediler.